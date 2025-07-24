Ιστορική συμφωνία μεταξύ Βρετανίας και Ινδίας - Στόχος η αύξηση του διμερούς εμπορίου κατά 25,5 δισεκατομμύρια λίρες έως το 2040

Η Βρετανία και η Ινδία θα υπογράψουν μια ιστορική συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών σήμερα Πέμπτη κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Ινδού πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι, επισφραγίζοντας μια συμφωνία για τη μείωση των δασμών σε προϊόντα, από τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα μέχρι το ουίσκι και τα αυτοκίνητα, και επιτρέποντας μεγαλύτερη πρόσβαση στην αγορά για τις επιχειρήσεις.

Όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters, οι δύο χώρες ολοκλήρωσαν τις συνομιλίες για την πολυπόθητη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών τον Μάιο, μετά από τρία χρόνια διαπραγματεύσεων «stop-start», με τις δύο πλευρές να επιταχύνουν τις προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας στη σκιά της δασμολογικής αναταραχής που πυροδότησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Η συμφωνία μεταξύ της πέμπτης και της έκτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου στοχεύει στην αύξηση του διμερούς εμπορίου κατά 25,5 δισεκατομμύρια λίρες (34 δισεκατομμύρια δολάρια) επιπλέον έως το 2040. Θα τεθεί σε ισχύ αφού την εγκρίνουν το βρετανικό κοινοβούλιο και το ομοσπονδιακό υπουργικό συμβούλιο της Ινδίας, πιθανώς εντός ενός έτους.

«Η ιστορική εμπορική μας συμφωνία με την Ινδία αποτελεί μια σημαντική νίκη για τη Βρετανία. Θα δημιουργήσει χιλιάδες βρετανικές θέσεις εργασίας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο, θα ξεκλειδώσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και θα δώσει ώθηση στην ανάπτυξη», δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Η συμφωνία θα υπογραφεί κατά τη διάρκεια της τέταρτης επίσκεψης του Μόντι στο Ηνωμένο Βασίλειο από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2014. Οι ηγέτες θα υπογράψουν επίσης μια στρατηγική εταιρική σχέση που καλύπτει τομείς όπως η άμυνα και το κλίμα, και θα ενισχύσουν τη συνεργασία για την καταπολέμηση του εγκλήματος.

Σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία, οι δασμοί στο σκωτσέζικο ουίσκι θα μειωθούν αμέσως στο 75% από 150% και στη συνέχεια θα μειωθούν στο 40% κατά την επόμενη δεκαετία, σύμφωνα με τη βρετανική κυβέρνηση. Στα αυτοκίνητα, η Ινδία θα μειώσει τους δασμούς στο 10% από πάνω από 100%, στο πλαίσιο ενός συστήματος ποσοστώσεων που θα απελευθερωθεί σταδιακά.

Σε αντάλλαγμα, οι Ινδοί κατασκευαστές αναμένεται να αποκτήσουν πρόσβαση στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου για ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, επίσης στο πλαίσιο ενός συστήματος ποσοστώσεων, δήλωσαν αξιωματούχοι του ινδικού υπουργείου Εμπορίου.

Το υπουργείο δήλωσε ότι το 99% των ινδικών εξαγωγών προς τη Βρετανία θα επωφεληθεί από μηδενικούς δασμούς βάσει της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, ενώ η Βρετανία θα δει μειώσεις στο 90% των δασμολογικών της κλάσεων.

Η συμφωνία αντιπροσωπεύει την πιο σημαντική εμπορική συμφωνία της Βρετανίας από τότε που αποχώρησε από την ΕΕ το 2020, αν και η προβλεπόμενη ώθηση στη βρετανική οικονομική παραγωγή, ύψους 4,8 δισεκατομμυρίων λιρών ετησίως έως το 2040, είναι μικρή σε σύγκριση με το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της χώρας, ύψους 2,6 τρισεκατομμυρίων λιρών το 2024.

Η συμφωνία θα διευκολύνει επίσης την πρόσβαση για προσωρινούς επαγγελματίες επισκέπτες, αν και δεν θα καλύπτονται βίζες. Η Βρετανία και η Ινδία συμφώνησαν επίσης να διασφαλίσουν ότι οι εργαζόμενοι δεν θα χρειάζεται πλέον να καταβάλλουν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης τόσο στην Ινδία όσο και στη Βρετανία κατά τη διάρκεια προσωρινών αποσπάσεων στην άλλη χώρα.

Σύμφωνα με την εμπορική συμφωνία, οι βρετανικές εταιρείες θα έχουν πρόσβαση στην αγορά προμηθειών της Ινδίας για έργα σε τομείς όπως η καθαρή ενέργεια, ενώ καλύπτονται επίσης τομείς υπηρεσιών όπως οι ασφάλειες.

Η Ινδία δεν πέτυχε στις προσπάθειές της να εξασφαλίσει εξαίρεση από τον Μηχανισμό Προσαρμογής των Συνόρων Άνθρακα (CBAM) της Βρετανίας - ο οποίος θα μπορούσε να επιβάλει υψηλότερους φόρους στους ρυπαίνοντες από το 2027 - στο πλαίσιο της συμφωνίας.

Οι δύο πλευρές δεν έχουν επίσης ολοκληρώσει τις συνομιλίες για μια ξεχωριστή διμερή επενδυτική συνθήκη, οι οποίες διεξήχθησαν παράλληλα με τις εμπορικές διαπραγματεύσεις, αλλά θα συνεχιστούν.

