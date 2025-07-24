Η παραγωγή φυσικού αερίου της Ρωσίας υποχώρησε κατά 3,2% το πρώτο εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι, καθώς οι αυξημένες εξαγωγές στην Κίνα και η ενίσχυση της εγχώριας κατανάλωσης δεν επαρκούν για να καλύψουν τις απώλειες από τη μείωση των ροών προς την Ευρώπη μέσω Ουκρανίας.

Η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 334,8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, με την Gazprom να αντιπροσωπεύει σχεδόν τα δύο τρίτα του συνόλου.

Η πτώση έρχεται μετά τον τερματισμό των ροών μέσω Ουκρανίας από τον Ιανουάριο, καθώς το Κίεβο αρνήθηκε να επεκτείνει την πενταετή συμφωνία διαμετακόμισης εν μέσω της ρωσικής εισβολής. Πέρυσι, μέσω αυτής της διαδρομής μεταφέρθηκαν πάνω από 15 δισ. κυβικά μέτρα αερίου.

Η Κίνα, που αποτελεί πλέον τη μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά της Gazprom, έχει μόνο εν μέρει αντισταθμίσει τις χαμένες ποσότητες. Οι εξαγωγές φυσικού αερίου προς την ασιατική χώρα μέσω του αγωγού Power of Siberia αναμένεται να αυξηθούν πάνω από ένα πέμπτο το 2025 σε σύγκριση με πέρυσι, φτάνοντας τη σχεδιασμένη δυναμικότητα του αγωγού, που είναι 38 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα ετησίως. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους υπήρξαν ημέρες κατά τις οποίες οι ροές υπερέβησαν τις μέγιστες συμβατικές υποχρεώσεις της Ρωσίας.

Η Gazprom αύξησε επίσης τις εξαγωγές φυσικού αερίου προς τη Σλοβακία μέσω του TurkStream, που αποτελεί πλέον τη μοναδική ενεργή οδό αγωγού προς την Ευρώπη. Από τον Απρίλιο, η Σλοβακία λαμβάνει ποσότητες πολλαπλάσιες εκείνων του πρώτου τριμήνου και σχεδιάζει να καλύψει έως και το 100% των ενεργειακών της αναγκών από ρωσικό αέριο το επόμενο έτος. Παράλληλα, η Gazprom ξεκίνησε την προμήθεια αερίου σε ορισμένες χώρες της Κεντρικής Ασίας βάσει 15ετών συμβολαίων.

Στο εσωτερικό, η κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε, καθώς η Ρωσία επεκτείνει το εθνικό δίκτυο διανομής για να καλύψει περισσότερα νοικοκυριά και εγκαταστάσεις. Στην αύξηση της ζήτησης συνέβαλε και η παρατεταμένη ψυχρή άνοιξη σε αρκετές περιοχές.

Ωστόσο, χωρίς νέες μεγάλες συμφωνίες εξαγωγών, η παραγωγή ρωσικού αερίου δύσκολα θα ανακάμψει σημαντικά. Η Gazprom δεν μπορεί να αυξήσει περαιτέρω τις ροές προς την Κίνα πριν από το 2027, οπότε και αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία ο νέος ανατολικός αγωγός. Οι συνομιλίες για το έργο Power of Siberia 2, που θα μπορούσε να διπλασιάσει τις ροές προς την Ασία, έχουν παγώσει.

Παράλληλα, η παραγωγή υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Ρωσία υποχώρησε κατά 5,1% το πρώτο εξάμηνο του 2025 σε σχέση με πέρυσι, φτάνοντας τους 16,5 εκατ. τόνους, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Στατιστική Υπηρεσία. Η ικανότητα της Μόσχας να αυξήσει σημαντικά την παραγωγή LNG παραμένει περιορισμένη λόγω των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στο έργο Arctic LNG 2, με επικεφαλής τη Novatek.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.