Η Ευρωπαϊκή Ένωση σχεδιάζει να πλήξει γρήγορα τις ΗΠΑ με δασμούς 30% σε αγαθά αξίας περίπου 100 δισ. ευρώ σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας και σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιήσει την απειλή του και επιβάλει αυτόν τον συντελεστή στις περισσότερες εξαγωγές του μπλοκ μετά την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Στο πλαίσιο ενός πρώτου κύματος αντιμέτρων, σημειώνει το Bloomberg, η ΕΕ θα συνδυάσει σε ένα πακέτο έναν ήδη εγκεκριμένο κατάλογο δασμών σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 21 δισ. ευρώ και έναν ήδη προτεινόμενο κατάλογο σε αμερικανικά προϊόντα αξίας 72 δισ. ευρώ, δήλωσε την Τετάρτη εκπρόσωπος της Κομισιόν. Οι αμερικανικές εξαγωγές, οι οποίες περιλαμβάνουν βιομηχανικά προϊόντα όπως αεροσκάφη της Boeing, αυτοκίνητα αμερικανικής κατασκευής και μπέρμπον, θα βρεθούν αντιμέτωπες με δασμούς που θα αντιστοιχούν στην απειλή της τάξης του 30% του Τραμπ, σύμφωνα με το ανώνυμες πηγές του διεθνούς πρακτορείου. Οι δασμοί θα ήταν έτοιμοι να τεθούν σε ισχύ τον επόμενο μήνα, αλλά μόνο εάν δεν υπάρξει συμφωνία και οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τους δασμούς τους μετά την προθεσμία του Αυγούστου, πρόσθεσαν οι πηγές του Bloomberg.

Όπως σημειώνει το Bloomberg, τα σχέδια αυτά έρχονται καθώς τα κράτη μέλη της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας, έχουν σκληρύνει τις θέσεις τους απέναντι στην αδιάλλακτη στάση των ΗΠΑ.

Το Βερολίνο θα ήταν πρόθυμο να υποστηρίξει ακόμη και την ενεργοποίηση του εργαλείου "κατά του εξαναγκασμού" (Anti-Coercion Instrument - ACI) της ΕΕ, σε περίπτωση που δεν υπάρξει συμφωνία, δήλωσε κυβερνητικός αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας. Το εργαλείο αυτό θα έρθει στο προσκήνιο μόνο αν δεν υπάρξει μια συμφωνία, τονίζεται.

Σημειώνεται ότι το εργαλείο ACI είναι το πιο ισχυρό εμπορικό εργαλείο του μπλοκ και ένας αυξανόμενος αριθμός κρατών μελών πιέζει για τη χρήση του σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία. Το μέσο έχει σχεδιαστεί κυρίως ως αποτρεπτικό και επί του παρόντος δεν βρίσκεται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ενώ για την ενεργοποίησή του απαιτείται ειδική πλειοψηφία των κρατών μελών που θα υποστηρίξουν την κίνηση. Το ACI θα επέτρεπε στην ΕΕ να δρομολογήσει ένα ευρύ φάσμα αντιποίνων, συμπεριλαμβανομένων νέων φόρων στους αμερικανικούς τεχνολογικούς κολοσσούς, στοχευμένων περιορισμών στις αμερικανικές επενδύσεις και περιορισμού της πρόσβασης στην αγορά της ΕΕ.

«Πλησιάζουμε τώρα στην αποφασιστική φάση της διαμάχης με τις ΗΠΑ για τους δασμούς. Χρειαζόμαστε μια δίκαιη, αξιόπιστη συμφωνία με χαμηλούς δασμούς», δήλωσε ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς στους δημοσιογράφους στο Βερολίνο την Τρίτη μετά από συνάντηση με τον Τσέχο πρωθυπουργό Πετρ Φιάλα. «Χωρίς μια τέτοια συμφωνία, κινδυνεύουμε με οικονομική αβεβαιότητα σε μια εποχή που χρειαζόμαστε ακριβώς το αντίθετο».

Παρόλα αυτά, καταλήγει το Bloomberg, η συντριπτική προτίμηση είναι να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον, σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης πριν από την προθεσμία της 1ης Αυγούστου.

