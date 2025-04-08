Την αντίθεσή τους εκφράζουν Ρεπουμπλικανοί βουλευτές, καθώς και ο διοικητής των αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη σε μια ενδεχόμενη απόσυρση στρατευμάτων από την ήπειρο, σηματοδοτώντας τη σύγκρουση που υποβόσκει στο εσωτερικό της κυβέρνησης Τραμπ για το ζήτημα.

Ο επικεφαλής της Διοίκησης Ευρωπαϊκών Δυνάμεων των ΗΠΑ, στρατηγός Κρίστοφερ Καβόλι, δήλωσε στην Επιτροπή Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής ότι «συνεχώς εισηγείται» τη διατήρηση του αριθμού των στρατευμάτων από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022. «Η συμβουλή μου είναι να διατηρηθεί η παρούσα στρατιωτική παρουσία ως έχει», είπε.

Τα σχόλιά του, τα οποία επανέλαβαν και ορισμένοι κορυφαίοι Ρεπουμπλικανοί, ακολούθησαν αναφορές ότι το Πεντάγωνο εξετάζει το ενδεχόμενο απόσυρσης έως και 10.000 στρατιωτών από την Ανατολική Ευρώπη. Ταυτόχρονα, αναδεικνύουν την όλο και αυξανόμενη δημόσια ένταση μεταξύ της κυβέρνησης Τραμπ και των «γερακιών» του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος σχετικά με τον ρόλο του στρατού στο εξωτερικό.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Βουλής, Μάικ Ρότζερς, Ρεπουμπλικανός από την Αλαμπάμα, άσκησε κριτική στο ενδεχόμενο μείωσης της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στην Ευρώπη, όπως και στο να αποσυρθούν οι ΗΠΑ από τη διοίκηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην ήπειρο.

Ο ίδιος κατηγόρησε «κάποιους στο Υπουργείο Άμυνας» ότι προσπαθούν να απομακρύνουν στρατιωτικούς πόρους από την Ευρώπη, βλάπτοντας έτσι την εθνική ασφάλεια. Ωστόσο, απέδωσε τα εύσημα στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για το ότι ανάγκασε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες και για τις προσπάθειες «να σταματήσει η αιματοχυσία» στην Ουκρανία.

Ο Ρότζερς πίεσε τη βοηθό υπουργού Άμυνας για διεθνείς υποθέσεις ασφαλείας, Κάθριν Τόμπσον, να απαντήσει σχετικά με το εάν το Υπουργείο Άμυνας υποστηρίζει τη διατήρηση των αμερικανικών στρατευμάτων στην Ευρώπη. Η Τόμπσον απέφυγε να απαντήσει ευθέως, επικαλούμενη σε εξέλιξη επανεξέταση της παγκόσμιας στρατιωτικής παρουσίας από το Πεντάγωνο.

«Το Υπουργείο διεξάγει αυτή τη στιγμή μια συνολική αξιολόγηση της παγκόσμιας στρατιωτικής του διάταξης», δήλωσε. «Δεν έχουν ληφθεί αποφάσεις μέχρι στιγμής».

Αυτή η απάντηση δεν ικανοποίησε τον Ρότζερς, ο οποίος είχε ήδη στείλει επιστολή στο Πεντάγωνο προειδοποιώντας ενάντια σε μεγάλες στρατιωτικές αλλαγές στην Ευρώπη.

«Θα έπρεπε να επικεντρώνεστε στη διατήρηση της ενισχυμένης στρατιωτικής παρουσίας που έχουμε στην Ευρώπη από τότε που ξεκίνησε η σύγκρουση», δήλωσε ο Ρεπουμπλικανός από την Αλαμπάμα, αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Ένας ακόμη Ρεπουμπλικανός, ο βουλευτής Ντον Μπέικον από τη Νεμπράσκα, εξέφρασε επίσης ανησυχία για την πιθανή μείωση των στρατευμάτων.

«Θα ήταν σοβαρό λάθος να αποσύρουμε δυνάμεις από την Ευρώπη αυτή τη στιγμή», είπε ο Μπέικον. «Αυτή είναι μια περίοδος που πρέπει να αποτρέψουμε τη Ρωσία, και πιστεύω ότι η απόσυρση δυνάμεων θα ήταν ένδειξη αδυναμίας».

Ο στρατηγός Καβόλι, καταθέτοντας την περασμένη εβδομάδα στη Γερουσία, δήλωσε ότι θα ήταν «προβληματικό» εάν οι ΗΠΑ αποχωρούσαν από τον ηγετικό τους ρόλο στη διοίκηση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη.



