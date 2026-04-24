Λευκός Οίκος: Αποχωρεί με άδεια μητρότητας η Κάρολαϊν Λέβιτ

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ ανακοίνωσε σήμερα ότι αποχωρεί με άδεια μητρότητας, καθώς πολύ σύντομα περιμένει το δεύτερο παιδί της.

«Η σημερινή θα είναι σίγουρα η τελευταία ενημέρωση του Τύπου για εμένα, για αρκετό καιρό», είπε η Λέβιτ, ένα από τα πιο πιστά στελέχη του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Όπως βλέπετε, θα γεννήσω από στιγμή σε στιγμή. Ξέρω ότι θα είστε σε καλά χέρια εδώ με την ομάδα μου στον Λευκό Οίκο και ξέρω ότι έχετε όλοι το προσωπικό τηλέφωνο του προέδρου», αστειεύτηκε, με τα χέρια να ακουμπούν στη φουσκωμένη κοιλιά της.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ορίσει κάποιον αντικαταστάτη της Λέβιτ. Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης, υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι, όπως ο αντιπρόεδρος Τζ. Ντ. Βανς, μπορεί να αναλάβουν την ενημέρωση των δημοσιογράφων, περιστασιακά. Δεν έχει ανακοινωθεί ούτε για πόσο διάστημα θα λείψει η Λέβιτ, η οποία είναι ήδη μητέρα ενός αγοριού που γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2024.

Η Κάρολαϊν Λέβιτ, 28 ετών σήμερα, είναι η νεότερη εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου. Είναι παντρεμένη με τον Νίκολας Ρίτσιο, που δραστηριοποιείται στον τομέα των ακινήτων. Αποτελεί την «αιχμή του δόρατος» του προέδρου κατά των μέσων ενημέρωσης και ειδικεύεται στην τέχνη του να μετατρέπει δύσκολες ερωτήσεις σε επιθέσεις εναντίον του Τύπου και των Δημοκρατικών. Η αυτοπεποίθησή της και οι διαρκείς έπαινοι για το έργο του προέδρου δεν εμπόδισαν πάντως να μειωθεί το ποσοστό των Αμερικανών που εκφράζουν εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.