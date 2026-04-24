Ένας εκατομμυριούχος Αμερικανός κυνηγός μεγάλων θηραμάτων δέχθηκε ενέδρα και σκοτώθηκε από πέντε ελέφαντες, ενώ κυνηγούσε μικρές δασικές αντιλόπες στην κεντρική Αφρική.

Ο ιδιοκτήτης αμπελώνα από την Καλιφόρνια, Έρνι Ντόσιο (Ernie Dosio), 75 ετών -ο οποίος διαθέτει μια τεράστια συλλογή κεφαλών εξωτικών ζώων σε αίθουσες τροπαίων στο σπίτι του- ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου.

Επίθεση ελεφάντων «από το πουθενά»

Συνοδευόταν από έναν επαγγελματία κυνηγό στο πυκνό δάσος της Γκαμπόν, σε ένα «καρτέρι» αξίας 30.000 λιρών.

Επί δεκαετίες, είχε κυνηγήσει ελέφαντες, λεοπαρδάλεις, ρινόκερους, βουβάλια και λιοντάρια σε όλη την Αφρική, ενώ στην πατρίδα του, τις ΗΠΑ, είχε κυνηγήσει σχεδόν κάθε είδος άγριου ελαφιού.

Όμως η τύχη του ιδιαίτερα σεβαστού κυνηγού στέρεψε την περασμένη Παρασκευή στο τροπικό δάσος Λόπε-Οκάντα, όταν το κυνήγι του έπεσε πάνω σε πέντε θηλυκούς ελέφαντες με ένα μικρό.

Οι αφρικανικοί ελέφαντες είναι τα μεγαλύτερα θηλαστικά της στεριάς και τα θηλυκά μπορούν να φτάσουν σε ύψος τα 3,6 μέτρα στον ώμο, να ζυγίζουν σχεδόν τέσσερις τόνους και να τρέχουν με ταχύτητες έως και 40 χλμ/ώρα.

Η τρομαγμένη αγέλη ελεφάντων επιτέθηκε αμέσως στον ίδιο και τον συνεργάτη του.

Οι ελέφαντες ήταν τόσο καλά κρυμμένοι στην πυκνή βλάστηση που εμφανίστηκαν «σαν από το πουθενά», εκτοξεύοντας τον συνεργάτη του στην άκρη. Τραυματίστηκε σοβαρά και έχασε το όπλο του μέσα στον πυκνό θάμνο, καθώς οι ελέφαντες επιτέθηκαν στον τρομοκρατημένο Ντόσιο που κρατούσε μόνο μια καραμπίνα, ποδοπατώντας τον βάναυσα.

Ποιος ήταν ο Έρνι Ντόσιο

Ο Ντόσιο ήταν ιδιοκτήτης της εταιρείας Pacific AgriLands, η οποία διαθέτει έναν αμπελώνα 12.000 στρεμμάτων στο Μοντέστο, αλλά ειδικεύεται στην παροχή διαχείρισης για τοπικά οινοποιεία.

Ήταν βασικό στέλεχος της Λέσχης Σαφάρι του Σακραμέντο, ισόβιο μέλος της κυνηγετικής ομάδας California Wildfowl και μέλος του διοικητικού συμβουλίου της τοπικής Επιτροπής Οινοπαραγωγών του Λόντι .

Κατείχε επίσης τη θέση του «Μεγάλου Ελαφιού» (Great Elk) στους Elks της Κεντρικής Περιφέρειας της Καλιφόρνια, μια φιλανθρωπική ομάδα που αποτελείται από 1.900 παραρτήματα με 750.000 μέλη σε όλη την επικράτεια των ΗΠΑ.

Ένας συνταξιούχος κυνηγός θηραμάτων στο Κέιπ Τάουν που γνωρίζει το θύμα δήλωσε: «Ο Έρνι κυνηγούσε από τότε που μπορούσε να κρατήσει τουφέκι και έχει πολλά τρόπαια από την Αφρική και τις ΗΠΑ.

Παρά τις αντιδράσεις για το κυνήγι μεγάλων θηραμάτων, όλα τα κυνήγια του Έρνι ήταν αυστηρά αδειοδοτημένα και νόμιμα και είχαν καταγραφεί ως δράσεις διατήρησης για τον έλεγχο του αριθμού των ζώων.

Ενώ βρίσκονταν στο δάσος, ο Έρνι και ο επαγγελματίας κυνηγός του αιφνιδίασαν πέντε θηλυκούς δασικούς ελέφαντες με ένα μικρό. Νιώθοντας απειλή, οι ελέφαντες τους επιτέθηκαν αμέσως».

Ο Έρνι ήταν ένας πολύ γνωστός και δημοφιλής κυνηγός στις ΗΠΑ και στην Αφρική και ένας πολύ ένθερμος υποστηρικτής της προστασίας της φύσης. Έκανε τρομερά πολλή φιλανθρωπική εργασία και ήταν πραγματικά καλός άνθρωπος».

Το ζήτημα της επιστροφής της σορού του χειρίζεται η πρεσβεία των ΗΠΑ, καθώς και η οικογένειά του στην Καλιφόρνια

Πηγή: skai.gr

