Λευκός Οίκος: Το Ιράν ζήτησε απευθείας συνάντηση - Συνομιλίες το Σαββατοκύριακο

Ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, καθώς και ο γαμπρός του, ο Τζάρεντ Κούσνερ, θα αναχωρήσουν αύριο το πρωί για το Πακιστάν, όπου θα έχουν συνομιλίες με το Ιράν, είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ σε συνέντευξη που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Σύμφωνα με τη Λέβιτ, το Ιράν ήταν εκείνο που ζήτησε μια απευθείας συνάντηση.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζ. Ντ. Βανς «θα βρίσκεται σε ετοιμότητα» στις ΗΠΑ, συνέχισε η Λέβιτ.

«Όλοι θα είναι σε ετοιμότητα για να αναχωρήσουν για το Πακιστάν, αν χρειαστεί αλλά πρώτα ο Στιβ και ο Τζάρεντ θα πάνε εκεί και θα αναφέρουν στον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και την υπόλοιπη ομάδα», είπε στην εκπομπή “America Reports”.

Οι ΗΠΑ έχουν δει "πρόοδο" τις τελευταίες ημέρες από την ιρανική πλευρά και ελπίζουν ότι θα επιτευχθεί ακόμη μεγαλύτερη στις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου, πρόσθεσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί αναμένεται στο Ισλαμαμπάντ απόψε με στόχο να συζητήσει προτάσεις για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών με τις ΗΠΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.