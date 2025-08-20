Ο Λευκός Οίκος εγκαινίασε επίσημο λογαριασμό στο TikTok την Τρίτη, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ συνεχίζει να επιτρέπει τη λειτουργία της κινεζικής ιδιοκτησίας πλατφόρμας στις ΗΠΑ, παρά τον νόμο που απαιτεί την πώλησή της.

«America we are BACK! What’s up TikTok?» έγραφε η λεζάντα της πρώτης ανάρτησης του λογαριασμού, διάρκειας 27 δευτερολέπτων, στην ιδιαίτερα δημοφιλή εφαρμογή.

Μία ώρα μετά την ανάρτηση, ο λογαριασμός είχε περίπου 4.500 ακολούθους. Την ίδια στιγμή, ο προσωπικός λογαριασμός του Τραμπ στο TikTok αριθμεί 110,1 εκατ. ακολούθους, αν και η τελευταία του ανάρτηση έγινε στις 5 Νοεμβρίου 2024 – ημέρα των εκλογών.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει τη συμπάθειά του για την πλατφόρμα, αποδίδοντάς της σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της απήχησής του στους νέους ψηφοφόρους, όταν νίκησε την αντίπαλό του από τους Δημοκρατικούς, Καμάλα Χάρις, στις εκλογές του 2024.

«Η κυβέρνηση Τραμπ δεσμεύεται να επικοινωνεί τις ιστορικές επιτυχίες του Προέδρου Τραμπ στον αμερικανικό λαό, αξιοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα κοινά και πλατφόρμες», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, με την έναρξη του λογαριασμού.

Ομοσπονδιακός νόμος που απαιτεί την πώληση του TikTok ή την απαγόρευσή του για λόγους εθνικής ασφάλειας επρόκειτο να τεθεί σε ισχύ μία μέρα πριν από την ορκωμοσία του Τραμπ, στις 20 Ιανουαρίου.

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος, του οποίου η προεκλογική εκστρατεία του 2024 βασίστηκε έντονα στα social media και ο οποίος έχει δηλώσει ότι του αρέσει το TikTok, ανέστειλε την απαγόρευση.

Η εφαρμογή έχει 170 εκατομμύρια χρήστες στις ΗΠΑ. Η ByteDance, μητρική εταιρεία του TikTok, είχε δηλώσει τον Απρίλιο ότι βρίσκεται σε συνομιλίες με την αμερικανική κυβέρνηση για λύση, σημειώνοντας ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα υπόκειται σε έγκριση βάσει της κινεζικής νομοθεσίας.

Στα μέσα Ιουνίου, ο Τραμπ παρέτεινε για τρίτη φορά την προθεσμία κατά 90 ημέρες για την εξεύρεση αγοραστή εκτός Κίνας, διαφορετικά η εφαρμογή θα απαγορευτεί στις ΗΠΑ. Η παράταση λήγει στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Η ιδέα απαγόρευσης του TikTok ξεκίνησε από τον ίδιο τον Τραμπ το 2020, με το επιχείρημα ότι αποτελεί κίνδυνο για την εθνική ασφάλεια. Το θέμα απέκτησε γρήγορα διακομματική στήριξη και το Κογκρέσο ψήφισε πέρυσι μαζικά υπέρ της απαγόρευσης, η οποία επιβεβαιώθηκε τελικά από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ο Τραμπ άλλαξε στάση μετά την ένταξή του στην πλατφόρμα κατά την προεκλογική περίοδο του 2024, συγκεντρώνοντας σχεδόν 15 εκατομμύρια ακολούθους και φιλοξενώντας τον CEO του TikTok, Σόου Ζι Τσίου, στο κτήμα του Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα. Ο Τσίου παραβρέθηκε και στην ορκωμοσία του Τραμπ.

Αν και παλαιότερα υποστήριζε την απαγόρευση ή πώληση, ο Τραμπ υποσχέθηκε πλέον να υπερασπιστεί την πλατφόρμα, θεωρώντας ότι συνέβαλε καθοριστικά στη νίκη του στους νέους ψηφοφόρους.

Ο επίσημος λογαριασμός του στο X (πρώην Twitter) έχει 108,5 εκατομμύρια ακολούθους, ενώ στο Truth Social – την πλατφόρμα που του ανήκει – έχει 10,6 εκατομμύρια. Οι επίσημοι λογαριασμοί του Λευκού Οίκου στο X και στο Instagram έχουν 2,4 εκατ. και 9,3 εκατ. ακολούθους, αντίστοιχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.