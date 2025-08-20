Ένας άνδρας που είχε καταδικαστεί για την απαγωγή και δολοφονία μιας γυναίκας από ασφαλιστικό γραφείο στη Φλόριντα εκτελέστηκε το βράδυ της Τρίτης.

Ο 67χρονος Κέιλ Μπέιτς διαπιστώθηκε νεκρός στις 6:17 μ.μ., έπειτα από θανατηφόρα ένεση τριών φαρμάκων, στη φυλακή της Φλόριντα, κοντά στο Σταρκ, βάσει εντάλματος εκτέλεσης που υπέγραψε ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης Ρον ΝτεΣάντις. Ήταν η 10η θανατική ποινή που εκτελέστηκε φέτος στη Φλόριντα, αριθμός-ρεκόρ για την πολιτεία μέσα σε ένα έτος. Δύο ακόμη εκτελέσεις έχουν προγραμματιστεί για τον επόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του ΝτεΣάντις, Άλεξ Λανφρανκόνι, ο Μπέιτς απάντησε «όχι» όταν ρωτήθηκε αν ήθελε να πει κάποια τελευταία λόγια, λίγο πριν ξεκινήσει η διαδικασία της ένεσης.

Η Φλόριντα χρησιμοποιεί για τις εκτελέσεις συνδυασμό τριών φαρμάκων: ένα ηρεμιστικό, ένα παραλυτικό και ένα φάρμακο που σταματά την καρδιά.

Το σωφρονιστικό τμήμα ανέφερε ότι ο Μπέιτς ξύπνησε στις 5:15 το πρωί της Τρίτης και δέχτηκε τρεις επισκέπτες — την κόρη του, την αδελφή του και τον γαμπρό του. Αρνήθηκε να λάβει «τελευταίο γεύμα» και δεν συνάντησε πνευματικό σύμβουλο.

Από την επαναφορά της θανατικής ποινής στις ΗΠΑ το 1976, το προηγούμενο υψηλότερο ετήσιο νούμερο εκτελέσεων στη Φλόριντα ήταν οκτώ το 2014. Φέτος, η Φλόριντα έχει εκτελέσει περισσότερους ανθρώπους από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία, ενώ ακολουθούν το Τέξας και η Νότια Καρολίνα με τέσσερις εκτελέσεις, η Αλαμπάμα με τρεις και οι Οκλαχόμα, Αριζόνα, Ιντιάνα, Λουιζιάνα, Μισισίπι και Τενεσί με μία η καθεμία.

Ο ΝτεΣάντις έχει υπογράψει τουλάχιστον 20 εντάλματα εκτέλεσης από τότε που ανέλαβε το 2019 και, σύμφωνα με το Κέντρο Πληροφόρησης για τη Θανατική Ποινή (DPIC), δεν έχει συγκαλέσει ποτέ ακρόαση χάριτος για κρατούμενο που περιμένει εκτέλεση.

Ο Μπέιτς είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, απαγωγή, ένοπλη ληστεία και απόπειρα σεξουαλικής κακοποίησης για τη δολοφονία της Τζάνετ Γουάιτ στις 14 Ιουνίου 1982, στην κομητεία Μπέι της Φλόριντα. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, την απήγαγε από το γραφείο όπου εργαζόταν, την οδήγησε σε δασική περιοχή, επιχείρησε να τη βιάσει, τη μαχαίρωσε θανάσιμα και αφαίρεσε το διαμαντένιο δαχτυλίδι της.

Οι δικηγόροι του άσκησαν εφέσεις στο Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα και στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, καθώς και ομοσπονδιακή αγωγή που υποστήριζε ότι η διαδικασία υπογραφής ενταλμάτων εκτέλεσης από τον ΝτεΣάντις ήταν διακριτική εις βάρος του. Η αγωγή απορρίφθηκε πρόσφατα λόγω προβλημάτων στην ανάλυση των στατιστικών στοιχείων.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Φλόριντα απέρριψε πρόσφατα τα αιτήματα του Μπέιτς, συμπεριλαμβανομένου του ισχυρισμού ότι δεν εξετάστηκαν επαρκώς ενδείξεις οργανικής εγκεφαλικής βλάβης κατά τη δεύτερη φάση της δίκης για την ποινή. Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε τρεις δεκαετίες για να προβάλλει αυτούς τους ισχυρισμούς. Το απόγευμα της Τρίτης, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε τις τελευταίες προσφυγές του για αναστολή εκτέλεσης.

Ο 59χρονος Κέρτις Γουίντομ αναμένεται να εκτελεστεί στις 28 Αυγούστου, ενώ ο 63χρονος Ντέιβιντ Πίτμαν έχει προγραμματιστεί να εκτελεστεί στις 17 Σεπτεμβρίου.

Μέχρι στιγμής, το 2025, έχουν εκτελεστεί 29 άνδρες στις ΗΠΑ, ενώ τουλάχιστον εννέα ακόμη εκτελέσεις είναι προγραμματισμένες σε επτά πολιτείες μέχρι το τέλος του έτους.

Η τελευταία φορά που χορηγήθηκε χάρη σε θανατοποινίτη στη Φλόριντα ήταν το 1983, λόγω αμφιβολιών του τότε κυβερνήτη Μπομπ Γκράχαμ για την ενοχή του κρατουμένου. Από το 1973, κατά μέσο όρο τέσσερις θανατοποινίτες αποδεικνύονται αθώοι κάθε χρόνο στις ΗΠΑ. Η Φλόριντα έχει καταγράψει 30 τέτοιες περιπτώσεις, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη πολιτεία.

Σύμφωνα με το DPIC, η Φλόριντα έχει τη δεύτερη μεγαλύτερη θανατική πτέρυγα στις ΗΠΑ με 278 κρατούμενους (πρώτη η Καλιφόρνια με 585).

