Ρωσία: 75χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση επειδή αποκάλεσε τον Στάλιν «δολοφόνο»

Στο Αικατερινμπούργκ, ο 75χρονος Νικολάι Ντολγκούσιν έκανε σχόλιο στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Odnoklassniki αποκαλώντας τον Ιωσήφ Στάλιν δικτάτορα και δολοφόνο. Οι φράσεις: «ο δικτάτορας και δολοφόνος Στάλιν ξεκίνησε τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο» και «ο δολοφόνος και δικτάτορας Στάλιν κήρυξε τον πόλεμο στην ειρηνική Πολωνία» οδήγησαν την υπόθεση στο δικαστήριο.

Ρωσικό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για «αποκατάσταση του Ναζισμού» βάσει του άρθρου 354.1 του Ποινικού Κώδικα. Ο εισαγγελέας ζήτησε 1,5 έτος φυλάκισης για τον συνταξιούχο, αλλά η ποινή ήταν ελαφρύτερη: 1 έτος και 2 μήνες αναστολή.

Επιπλέον, στον Ντολγκούσιν απαγορεύτηκε η χρήση του διαδικτύου για 1,5 έτος και διατάχθηκε να έχει συνεδρίες με ψυχίατρο.

«Καταδικάστηκε επειδή είπε τον δολοφόνο, δολοφόνο. Αποδεικνύεται ότι, σύμφωνα με το δικαστήριο στη Ρωσία, ένα ψυχικά υγιές άτομο είναι υποχρεωμένο να αγαπά τον Στάλιν» σχολίασε ειρωνικά το ουκρανικό δίκτυο Nexta.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.