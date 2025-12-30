Προαίσθηση; Ο Μίχαελ Σουμάχερ έστειλε στη σύζυγό του ένα τραγικό μήνυμα λίγες μόνο ώρες πριν το σοβαρό ατύχημά του στο σκι.



Ο θρύλος της Formula 1 υπέστη εγκεφαλική βλάβη κατά τη διάρκεια ενός τραγικού ατυχήματος στο σκι στις 29 Δεκεμβρίου 2013, αλλά είχε στείλει στη σύζυγό του ένα μήνυμα λίγες μόνο ώρες πριν από την τραγική εξέλιξη.



Με ρεκόρ επτά Παγκόσμιων Πρωταθλημάτων Οδηγών και 91 νίκες σε Grand Prix της Formula 1, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Γερμανός οδηγός είναι ένας από τους σπουδαιότερους οδηγούς όλων των εποχών.

Μετά από πάνω από δύο δεκαετίες -ριψοκίνδυνων- αγώνων, αποφάσισε να δώσει τέλος στην ιστορική του καριέρα μετά τον τελευταίο του αγώνα στο Grand Prix της Βραζιλίας το 2012 στις 25 Νοεμβρίου 2012.



Αμέσως μετά το ατύχημα, ο Σουμάχερ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο πριν υποβληθεί σε τεχνητό κώμα τον Ιούνιο του 2014.



Από τότε, η οικογένεια του Γερμανού οδηγού έχει αποκαλύψει ελάχιστα πράγματα για την κατάσταση της υγείας του, με μόνο έναν στενό κύκλο στενών προσώπων να επιτρέπεται να τον βλέπουν.



Αλλά ένα πράγμα που είναι απολύτως σαφές είναι ότι η Κορίνα στέκεται δίπλα στον σύζυγό της, φροντίζοντάς τον.



Το 2021, κυκλοφόρησε ένα ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «Schumacher», στο οποίο η Κορίνα αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της της είχε στείλει μήνυμα λίγες ώρες πριν από το ατύχημα για να της πει ότι σκεφτόταν να μην κάνει καθόλου σκι.



Η Κορίνα είπε: «Λίγο πριν συμβεί (το ατύχημα στον διάσημο χιονοδρομικό σταθμό) στο Μεριμπέλ, μου είπε: "Το χιόνι δεν είναι ιδανικό. Θα μπορούσαμε να πετάξουμε στο Ντουμπάι και να κάνουμε ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο εκεί".



«Ποτέ δεν κατηγόρησα τον Θεό για ό,τι συνέβη. Ήταν απλώς πολύ κακή τύχη, όλη η κακή τύχη που μπορεί να έχει κάποιος στη ζωή. Είναι πάντα τρομερό όταν λες: "Γιατί συμβαίνει αυτό στον Μίχαελ ή σε εμάς;" Αλλά τότε γιατί συμβαίνει και σε άλλους ανθρώπους;»



Συνέχισε: «Φυσικά, μου λείπει ο Μίχαελ κάθε μέρα. Αλλά δεν μου λείπει μόνο εμένα. Τα παιδιά, η οικογένεια, ο πατέρας του, όλοι γύρω του. Θέλω να πω, σε όλους λείπει ο Μίχαελ. Ό,τι και να γίνει, θα κάνω ό,τι μπορώ. Όλοι θα το κάνουμε.



«Προσπαθούμε να συνεχίσουμε ως οικογένεια, όπως άρεσε στον Μίχαελ και εξακολουθεί να του αρέσει. Και συνεχίζουμε τη ζωή μας» πρόσθεσε.



«Η προσωπική ζωή είναι προσωπική ζωή, όπως έλεγε πάντα ο ίδιος. Είναι πολύ σημαντικό για μένα να μπορεί να συνεχίσει να απολαμβάνει την προσωπική του ζωή όσο το δυνατόν περισσότερο».

Πηγή: skai.gr

