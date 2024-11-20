Κανονικά όλα τα βλέμματα θα έπρεπε να είναι αυτή την στιγμή στραμμένα στον ουρανό πάνω από το σημείο εκτόξευσης στο Τέξας την Τρίτη όπου πραγματοποιήθηκε η έκτη δοκιμαστική πτήση του Super Heavy, του τεράστιου και πανίσχυρου πυραύλου της Space X. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη προσοχή έχει τραβήξει η στενή σχέση εδώ στη Γη του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ίλον Μασκ.

Ο Μασκ, ο οραματιστής της Tesla και της SpaceX, πέρασε τις τελευταίες δύο εβδομάδες απολαμβάνοντας τη δόξα του Τραμπ στο Mar-a-Lago. Τώρα, ήρθε η ώρα να μοιραστεί λίγη από τη δική του αύρα με τον νέο του καλύτερο φίλο, τον Ντόναλντ Τραμπ. Το εκπληκτικό θέαμα που προσέφερε το Super Heavy, το οποίο μπορεί αυτή τη φορά να μην επέστρεψε στη βάση του, αλλά κατέληξε σε μια ελεγχόμενη πτώση στον Κόλπο του Μεξικού εξαιτίας κάποιων «τεχνικών ζητημάτων», αποτελεί σίγουρα απόδειξη της ιδιοφυΐας του Μασκ. Ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας ο οποίος έφερε επανάσταση στη διαστημική βιομηχανία, αναβίωσε το αμερικανικό διαστημικό πρόγραμμα επανδρωμένων πτήσεων και βρίσκεται σε καλό δρόμο ώστε να στείλει τους ανθρώπους ξανά στη Σελήνη - και τελικά στον Άρη. Αυτό εξηγεί γιατί τελικά γιατί ο Τραμπ θέλει στο πλευρό του τον Μασκ, σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Εάν μπορεί να διαταράξει τον τομέα της αεροδιαστημικής, ταυτόχρονα με την επανεφεύρεση της επιχείρησης των ηλεκτρικών οχημάτων, το ερώτημα είναι τι θα μπορούσε να κάνει με το νέο του Υπουργείο Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας, που του έδωσε ο Τραμπ.

Ο γεννημένος στη Νότια Αφρική δισεκατομμυριούχος έχει πλέον τεράστιο ρόλο στην εξερεύνηση του διαστήματος, στην εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και στη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων. Με το Μασκ να αποκτά περισσότερη εξουσία στα χέρια του στο νέο του ρόλο, μπορεί ακόμη και να είναι σε θέση να εξαλείψει τους κανονισμούς που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις του και τα κέρδη του από τις ισχύουσες πολιτικές της αγοράς.

Γιατί ο Τραμπ αρέσει στον Μασκ

Ωστόσο, δεν είναι πυραυλική επιστήμη γιατί ο Τραμπ συμπαθεί τον Μασκ, σχολιάζει ο αρθρογράφος του κειμένου. Ο Μασκ είναι δυναμικός και με πιστοποιημένη ιδιοφυΐα. Στον εκλεγμένο πρόεδρο αρέσει επίσης το γεγονός ότι φλερτάρει με τον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου. Από πολλές απόψεις, ο Μασκ είναι μια πολύ πιο επιτυχημένη εκδοχή του ίδιου του Τραμπ. Γκρεμίζει τα πράγματα πριν τα ξαναχτίσει, έκανε πολλούς γάμους και διαμόρφωσε τον χαρακτήρα του έχοντας έναν δεσποτικό πατέρα που άφησε σημάδια στην ψυχή του. Για τον Τραμπ, έναν άνθρωπο που επιδιώκει να κυριαρχεί σε κάθε δωμάτιο και σε κάθε σχέση, δεν είναι κάτι συνηθισμένο να εντυπωσιάζεται με κάτι άλλο εκτός από τον εαυτό του. Αλλά η εκτίμησή του για τους πυραύλους του Μασκ φαίνεται γνήσια.

Αλλά οι σχέση τους βασίζεται επίσης σε κάτι παραπάνω από χρήματα και διαστημικά όνειρα. Χαλαρώνοντας με τον Μασκ, ο 78χρονος Τραμπ εξασφάλισε μια είσοδο σε μια νεανική, ανδρική υποκουλτούρα όπου ο πρωτοπόρος της Tesla θεωρείται σύμβολο. Η φιλία τους επηρέασε επίσης την αξιοπιστία του Τραμπ μεταξύ κι άλλων διαμορφωτών κοινής γνώμης, κάτι που φάνηκε στις εμφανίσεις του σε εκπομπές και podcast του YouTube με τον Joe Rogan, τους Nelk Boys, τον Theo Von και τον Barstool Sports.

Όλα αυτά βοήθησαν ώστε να βελτιωθεί η θέση του Τραμπ σε νέους, άνδρες ψηφοφόρους στις εκλογές - μια εκλογική ενότητα που οι Δημοκρατικοί αγωνίζονται να φτάσουν.

Πόσο μπορεί να διαρκέσει αυτή η φιλία;

Όμως, παρά την εκκολαπτόμενη φιλία τους, το ερώτημα είναι πότε μπορεί να εκραγεί η μεγάλη σχέση Τραμπ-Μασκ – δεδομένου ότι και οι δύο άντρες είναι σκληροτράχηλοι, και επίσης θέλουν και οι δύο να λάμπουν ο καθένας στον τομέα του.

«Μπορεί να υπάρξει μόνο ένα αστέρι σε όλο αυτό και ο πρωταγωνιστής θα είναι ο Ντόναλντ Τραμπ», είπε ο πρώην κυβερνήτης της Μινεσότα Τιμ Πάουλεντι στην Έριν Μπέρνετ του CNN την Τρίτη. Αλλά υποστήριξε επίσης ότι ο Μασκ είναι λαμπρός, καινοτόμος και εφευρετικός και άκρως δημοφιλής για τον εκλεγμένο πρόεδρο.

Όταν λοιπόν, ο Τραμπ ορκιστεί για δεύτερη φορά πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, δε θα παρεξηγηθεί ποιος είναι ο ανώτερος εταίρος - ακόμα κι αν ο Μασκ ασκεί τεράστια μη κρατική εξουσία μέσω του πλούτου του και των επιχειρηματικών του εγχειρημάτων που διεισδύουν βαθιά στις οικονομίες όλων των εθνών σε όλο τον κόσμο.

Ο Μασκ γίνεται επίσης πολλαπλασιαστής δύναμης για τον Τραμπ - ένας ακόμη λόγος για να τον κρατήσει κοντά του ο Τραμπ, καταλήγει το δημοσίευμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.