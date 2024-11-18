Ρωσία: Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε νέα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία

Η Μόσχα μπορεί να χρησιμοποιήσει νέα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία εάν το Κίεβο πλήξει το ρωσικό έδαφος με αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, προειδοποίησε τη Δευτέρα ο πρόεδρος της Δούμας και σύμμαχος του προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν, Βιάτσεσλαβ Βολοντίν.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν «άναψε» την Κυριακή το «πράσινο φως» στο Κίεβο να χρησιμοποιήσει τέτοια όπλα σε επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος.

Ο Βολόντιν δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τα «νέα οπλικά συστήματα», υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία χτυπά ήδη τη Ρωσία χρησιμοποιώντας τέτοιους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς.

Προειδοποίησε ωστόσο, ότι η επέκταση της χρήσης τους θα «καταστρέψει εντελώς τις ρωσοαμερικανικές σχέσεις».

Εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτρέψουν στην Ουκρανία να χρησιμοποιήσει αμερικανικά όπλα για να χτυπήσει εντός της Ρωσίας, θα οδηγήσει σε αύξηση της έντασης και θα βάθυνε την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη σύγκρουση, σχολίασε νωρίτερα το Κρεμλίνο, σήμερα Δευτέρα.

«Εάν τα δυτικά όπλα εξαπολύσουν πυρ εντός της Ρωσίας, αυτό δε θα είναι μια απόφαση της Ουκρανίας που στόχευσε αλλά εκείνων των χωρών που έδωσαν την άδεια» είπε ο Πεσκόφ.

Σε δηλώσεις του σήμερα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η απερχόμενη κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν «ρίχνει λάδι στη φωτιά» και επιδιώκει να κλιμακώσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

Παράλληλα, αναφερόμενος στην έκρυθμη κατάσταση στη Γεωργία, ο Πεσκόφ δήλωσε ότι ελπίζει σε ταχεία εξομάλυνση της κατάστασης στην Αμπχαζία, μια αποσχισμένη από τη Ρωσία περιοχή της Γεωργίας, όπου διαδηλωτές έχουν καταλάβει το κτίριο του κοινοβουλίου από την Παρασκευή.

Συγκεκριμένα, διαδηλωτές εισέβαλαν στο κοινοβουλευτικό συγκρότημα την Παρασκευή και ζήτησαν την παραίτηση του αυτοαποκαλούμενου προέδρου λόγω μιας αντιδημοφιλούς επενδυτικής συμφωνίας με τη Μόσχα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.