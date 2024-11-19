Τον Σεπτέμβριο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε μια ερώτηση δημοσιογράφου της κρατικής τηλεόρασης για να δώσει ένα μήνυμα στη Δύση. Φήμες είχαν κυκλοφορήσει ότι οι σύμμαχοι της Ουκρανίας, κυρίως οι ΗΠΑ, θα μπορούσαν να δώσουν στο Κίεβο την άδεια να χρησιμοποιήσει δυτικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να πλήξει στόχους βαθιά στη Ρωσία.

Η Μόσχα, είπε τότε ο Πούτιν σύμφωνα με το POLITICO, θα το εκλάμβανε αυτό ως κήρυξη πολέμου από το ΝΑΤΟ, τις ΗΠΑ και την Ευρώπη. «Αυτό θα άλλαζε ουσιαστικά την ίδια την ουσία, τη φύση της σύγκρουσης», είχε προειδοποιήσει.

Στα τέλη Οκτωβρίου, ο ίδιος δημοσιογράφος ρώτησε τον Ρώσο πρόεδρο αν πίστευε ότι η Δύση είχε λάβει την προειδοποίηση. «Ελπίζω να την έλαβαν», απάντησε ο Πούτιν. Διαφορετικά, συνέχισε, «Θα πρέπει να απαντήσουμε. Πώς; Πότε; Πού; Είναι πολύ νωρίς για να μιλήσουμε για αυτό τώρα».

Τρεις εβδομάδες μετά, το ζήτημα δεν είναι πλέον υποθετικό.

Καθώς η απερχόμενη κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν έδωσε το «πράσινο» φως στο Κίεβο για τη χρήση ATACMS μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας, η Ουάσινγκτον φαίνεται να προσφέρει στην Ουκρανία τη σανίδα σωτηρίας που αναζητούσε απεγνωσμένα, λίγους μήνες πριν ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορέσει να μειώσει ριζικά τη βοήθεια και να πιέσει την Ουκρανία να αποδεχθεί μια δυσμενή ειρηνευτική συμφωνία.

Το «πράσινο» φως για τη χρήση πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς αποτελεί σημαντική καμπή στον πόλεμο, με την Ουάσιγκτον να εγκαταλείπει την πολιτική της (ορισμένοι επικριτές θα έλεγαν υπερβολικής) επιφυλακτικότητας, προκαλώντας το Κρεμλίνο και δοκιμάζοντας την αποφασιστικότητα της Μόσχας να υπερασπιστεί τις δικές της κόκκινες γραμμές σε έναν πόλεμο που ξεκίνησε και - σχεδόν τρία χρόνια μετά - δεν φαίνεται να βιάζεται να τελειώσει.

Αν και τα δυτικά πυραυλικά συστήματα έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε πλήγματα στα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη, όπως η Κριμαία, η χρήση τους για πλήγματα σε στόχους εντός της Ρωσίας θεωρούνταν εδώ και καιρό ταμπού, υπό το φόβο της πρόκλησης πυρηνικού πολέμου. Το Κίεβο, από την πλευρά του, έχει απορρίψει αυτούς τους φόβους ως υπερβολικούς, χρησιμοποιώντας την εισβολή του στη ρωσική περιοχή του Κουρσκ ως απόδειξη ότι οι κόκκινες γραμμές της Μόσχας μπορούν να ξεπεραστούν χωρίς να προκληθεί αποκάλυψη.

Τα πρώτα σημάδια δείχνουν ότι η Μόσχα δεν θα γυρίσει το άλλο μάγουλο στην αναδίπλωση του Μπάιντεν. Παραδόξως όμως, λίγοι στη ρωσική κοινωνία, ή οπουδήποτε αλλού, γνωρίζουν τι σημαίνει η απόφαση των ΗΠΑ στην πράξη.

Πρώτη αντίδραση

Στα πρώτα επίσημα σχόλια από τη Μόσχα τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς θα σήμαινε «ένα νέο επίπεδο έντασης και μια νέα κατάσταση όσον αφορά την εμπλοκή των ΗΠΑ στη σύγκρουση».

Ο Πεσκόφ αναφέρθηκε στις δηλώσεις που έκανε ο Πούτιν τον Σεπτέμβριο, περιγράφοντας αυτές ως «πολύ σαφείς και ξεκάθαρες».

Σε σχόλιό της στη ρωσική εφημερίδα RBC, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα παρέπεμψε ομοίως στις προηγούμενες δηλώσεις του Πούτιν, λέγοντας ότι «ο πρόεδρος έχει μιλήσει για το θέμα».

Όπως συμβαίνει συχνά όταν το Κρεμλίνο θέλει να κερδίσει χρόνο για να σκεφτεί την καλύτερη δυνατή αντίδραση, οι Ρώσοι προπαγανδιστές και οι μεσαίου βαθμού αξιωματούχοι ήταν ευτυχείς να καλύψουν το κενό πληροφόρησης με εμπρηστικές εκφράσεις.

«Η απάντηση θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε. Οτιδήποτε», απείλησε το βράδυ της Κυριακής ο Ντμίτρι Κισελιόφ, ο παρουσιαστής της ναυαρχίδας της ρωσικής προπαγανδιστικής ειδησεογραφικής εκπομπής “Vesty Nedely” στην κρατική τηλεόραση. «Υπάρχει λόγος για τον οποίο τροποποιήσαμε το πυρηνικό μας δόγμα», συνέχισε, αναφερόμενος στις πρόσφατες αλλαγές που θα δικαιολογούσαν μια πυρηνική απάντηση της Ρωσίας ακόμη και αν χτυπηθεί από συμβατικά όπλα. «Οι ΗΠΑ, η Βρετανία και η Γαλλία θα εισέλθουν άμεσα σε έναν πόλεμο με τη Ρωσία, με όλες τις επακόλουθες συνέπειες για τα δικά εδάφη τους και όσους ζουν εκεί», πρόσθεσε.

Η τηλεοπτική προσωπικότητα Σεργκέι Μαρντάν υπαινίχθηκε επίσης μια απάντηση αντιποίνων: «Ήδη αύριο το Κρεμλίνο αναμένεται να δώσει μια λεπτομερή απάντηση σχετικά με το ποιες αμερικανικές εγκαταστάσεις θα γίνουν στόχοι για ρωσικούς πυραύλους σε περίπτωση που οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπολύσουν επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος», ανέφερε μέσω της εφαρμογής Telegram.

Μέσα στη ρωσική σφαίρα συνομιλιών στο Telegram, ο τόνος ήταν σε μεγάλο βαθμό ανάμεικτος, με ορισμένους να φαντασιώνονται εκδίκηση, ενώ άλλοι δείχνουν να προετοιμάζονται για απογοήτευση από την ηγεσία της χώρας.

«Τι θα αλλάξει για εμάς; Τίποτα αρχικά. Εκτός από το ότι θα γίνουμε ακόμη πιο αποφασισμένοι να καταστρέψουμε το καθεστώς του Κιέβου», ανέφερε ο σχολιαστής Γιούρι Ποντολιάκ στους περισσότερους από 3 εκατομμύρια ακολούθους του. «Και ίσως, μετά από λίγο, κάποιοι Χούθι της Υεμένης να πλήξουν ή και να βυθίσουν κάτι πολύ σύγχρονο», πρόσθεσε, υπονοώντας ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επιλέξει να ανταποδώσει αντίποινα σε μια σύγκρουση δι' αντιπροσώπων σε άλλο μέρος του κόσμου. «Δύο μπορούν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι».

Η Μόσχα φέρεται εξάλλου να υποστηρίζει εδώ και καιρό τις επιθέσεις των Χούθι σε δυτικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Το πιο τρομακτικό είναι ότι δεν θα υπάρξει πραγματική απάντηση σε αυτή την επιθετική κίνηση των ΗΠΑ», έγραψε ένας άλλος μπλόγκερ, ο Βίκτος Άλκσνις, σε έναν συνολικά πιο ηττοπαθή τόνο.

Ευκαιρία για την Ουκρανία

Διχασμός υπάρχει και εντός της ρωσικής αντιπολίτευσης, αντανακλώντας τις υπάρχουσες ρωγμές σχετικά με το αν η υποστήριξη της Ουκρανίας συνεπάγεται την έγκριση δυνητικά θανατηφόρων χτυπημάτων κατά συμπατριωτών της.

«Μπορεί κανείς να είναι χαρούμενος που η χώρα του βομβαρδίζεται; Υπάρχουν πραγματικά τέτοιοι άνθρωποι;» έγραψε η πολιτικός της αντιπολίτευσης Γιούλια Γκαλιάμινα στο Χ.

Το Κίεβο πιθανότατα θα χρησιμοποιήσει τους πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς κατά των ρωσικών και πιθανώς βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας, δήλωσε ο στρατιωτικός εμπειρογνώμονας Γιαν Ματβέγιεφ στο αντιπολιτευόμενο κανάλι TV Rain το πρωί της Δευτέρας.

Στρατιωτικές βάσεις, αποθήκες και αεροδρόμια στη Ρωσία θα αποτελούσαν επίσης στόχους για να πλήξει η Ουκρανία.

Ο Ματβέγιεφ πρόσθεσε ότι η ρωσική αεράμυνα είναι προς το παρόν προσανατολισμένη στην κατάρριψη ουκρανικών drones και ότι πιθανότατα θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να προσαρμοστούν στην κατάρριψη των πυραύλων, προσφέροντας στο Κίεβο μια σύντομης διάρκειας ευκαιρία για να πετύχει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα.

Στην ομιλία του αργά το βράδυ της Κυριακής, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεν διέψευσε ούτε επιβεβαίωσε τις αρχικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τη χρήση των ATACMS. Ωστόσο, δήλωσε ότι: «Τα χτυπήματα δεν πραγματοποιούνται με λόγια. Τέτοια πράγματα δεν ανακοινώνονται. Οι πύραυλοι θα μιλήσουν από μόνοι τους».

Η απάντηση της Ρωσίας - όταν η Μόσχα αποφασίσει ποια θα είναι αυτή - θα μιλήσει πιθανότατα και αυτή από μόνη της.

Πηγή: skai.gr

