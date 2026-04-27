Λέβιτ: «Ο Τραμπ είναι ατρόμητος - Είναι πρόθυμος να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του»

Το εγκώμιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έπλεξε τη Δευτέρα η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ατρόμητος. Είναι πρόθυμος να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του» τόνισε σχολιάζοντας τη δολοφονική απόπειρα από 31χρονο στο δείπνο των ανταποκριτών ξένου Τύπου το Σάββατο.

«Αυτή είναι η τρίτη μεγάλη απόπειρα δολοφονίας εναντίον του προέδρου Τραμπ μέσα σε δύο χρόνια» τόνισε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Κανένας άλλος πρόεδρος στην ιστορία δεν έχει αντιμετωπίσει τόσο επανειλημμένες σοβαρές απόπειρες κατά της ζωής του» ανέφερε η Λέβιτ.

«Αν χρειαστεί να γίνουν προσαρμογές για την προστασία του προέδρου, θα γίνουν» διευκρίνισε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Η ηρεμία του Τραμπ απέναντι στο χάος, ενώ ένα ακόμη άτομο προσπαθούσε να του αφαιρέσει τη ζωή, ήταν πραγματικά αξιοθαύμαστη» δήλωσε.

«Όσοι συνεχώς ψευδώς χαρακτηρίζουν και συκοφαντούν τον Τραμπ ως φασίστα και απειλή για τη δημοκρατία τροφοδοτούν αυτό το είδος βίας» συνέχισε.



«Ο Ντόναλντ Τραμπ θα παρευρεθεί στο δείπνο που επαναπρογραμματίστηκε» ανακοίνωσε. Επέμεινε ότι η «νέα αίθουσα χορού στον Λευκό Οίκο είναι κρίσιμη για την εθνική ασφάλεια».



«Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι τα μέτρα ασφαλείας στο δείπνο των ανταποκριτών λειτούργησαν» ανέφερε πάντως η Αμερικανίδα αξιωματούχος.

«Η πρόταση του Ιράν βρίσκεται υπό συζήτηση» δήλωσε δε, παρά τις περί αντιθέτου δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο.



