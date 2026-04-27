Ανάμεικτες ήταν οι αντιδράσεις των Βρετανών, καθώς το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα, 27/4, ένα νομοσχέδιο που θα θέσει τα τσιγάρα εκτός πρόσβασης για τις μελλοντικές γενιές. Τα παιδιά που γεννήθηκαν μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2008 δεν θα επιτρέπεται ποτέ να αγοράζουν τσιγάρα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τον καπνό και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα.

Η νομοθεσία, η οποία χρειάζεται την έγκριση του βασιλιά Καρόλου Γ΄, πριν τεθεί σε ισχύ, θα δώσει επίσης στην κυβέρνηση τη δυνατότητα να ρυθμίζει τα προϊόντα καπνού, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα νικοτίνης, συμπεριλαμβανομένων των γεύσεων και της συσκευασίας.

Σήμερα, είναι ήδη παράνομη η πώληση τσιγάρων, προϊόντων καπνού ή ηλεκτρονικών τσιγάρων σε άτομα κάτω των 18 ετών. Ωστόσο, με το νέο μέτρο, οι περισσότεροι νέοι θα συνεχίσουν να υπόκεινται σε απαγόρευση καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, καθώς το ελάχιστο όριο ηλικίας για την αγορά τσιγάρων θα αυξάνεται κάθε χρόνο.

Η 18χρονη Μπερναντίν Ουίλιαμς-Εστεφάν δήλωσε ότι διαφωνεί με την απαγόρευση.

«Η απαγόρευση που επιβάλλουν είναι καλή κατά κάποιον τρόπο, αλλά ο τρόπος που προσπαθούν να το κάνουν δεν είναι σωστός. Θα έπρεπε να υπάρχει κάποια μορφή ψηφοφορίας», είπε.

Αντίθετα, ο 60χρονος Ρότζερ Μπρούκερ δήλωσε ότι θα καλωσόριζε το μέτρο για την προστασία των παιδιών.

Η ψήφιση του νόμου δίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο ένα από τα αυστηρότερα αντικαπνιστικά πλαίσια στον κόσμο. Παρόμοια νομοθεσία είχε εγκριθεί στη Νέα Ζηλανδία το 2022, αλλά καταργήθηκε από επόμενη κυβέρνηση.

Ο αριθμός των καπνιστών στη Βρετανία έχει μειωθεί κατά δύο τρίτα από τη δεκαετία του 1970, ωστόσο περίπου 6,4 εκατομμύρια άνθρωποι (περίπου το 13% του πληθυσμού) εξακολουθούν να καπνίζουν, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Με την εφαρμογή της απαγόρευσης, η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης "Action on Smoking and Health", Χέιζελ Τσίσεμαν, δήλωσε ότι «μπορούμε ρεαλιστικά να στοχεύσουμε στη δημιουργία μιας χώρας όπου κανείς δεν καπνίζει».

Οι αρχές αναφέρουν ότι το κάπνισμα προκαλεί περίπου 80.000 θανάτους ετησίως στο Ηνωμένο Βασίλειο και παραμένει η κυριότερη αποτρέψιμη αιτία θανάτου, αναπηρίας και κακής υγείας.

Πηγή: skai.gr

