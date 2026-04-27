Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θα πρέπει να κάνει «μεγάλες παραχωρήσεις» στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις ώστε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

«Δεν θα υπάρξει βιώσιμη λύση σε αυτή την κρίση χωρίς το ιρανικό καθεστώς να συναινέσει σε μεγάλες παραχωρήσεις και σε μια ριζική αλλαγή στάσης», δήλωσε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Πηγή: skai.gr

