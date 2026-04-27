Κατακερματισμός κι έλλειψη ενότητας «φρενάρουν» την ευρωπαϊκή άμυνα

Παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας, ο κατακερματισμός μεταξύ των κρατών μελών παραμένει και είναι το βασικό εμπόδιο, όπως επίσης και ότι απαιτείται μεγαλύτερη πολιτική ενότητα για να προχωρήσουν τα κοινά αμυντικά έργα.

Αυτό εκτιμά ο Άντριους Κουμπίλιους, Ευρωπαίος Επίτροπος Άμυνας.

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων του δικτύου Euranet Plus στο πλαίσιο της συνόδου του Euranet Plus Summit, ο κος Κουμπίλιους έκανε λόγο μεταξύ άλλων για ένα πραγματικό δομικό πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έχει το δικό του ιστορικό βάθος.

Οπως εξήγησε, στην Ευρώπη οι αμυντικές πολιτικές σύμφωνα με τις συνθήκες. αποτελούν εθνικό προνόμιο.

«Είναι εθνικό κυριαρχικό δικαίωμα το να αναλαμβάνει κανείς την ευθύνη για την εθνική του άμυνα. Από εκεί πηγάζει και η κατάσταση όπου η ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία είναι απολύτως κατακερματισμένη και αυτό είναι το πιο σημαντικό μήνυμα από την έκθεση του Μάριο Ντράγκι για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αφιέρωσε μεγάλη προσοχή στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία. Όταν υπάρχει τέτοιος κατακερματισμός, είναι οπωσδήποτε αρκετά δύσκολο να αναπτυχθούν κοινά έργα από διαφορετικές βιομηχανίες και διαφορετικές κυβερνήσεις. Γι αυτό και έχουμε έναν αρκετά περιορισμένο αριθμό επιτυχημένων παραδειγμάτων, όπου τα κράτη μέλη κατάφεραν να συμφωνήσουν στην ανάπτυξη κάποιου είδους μεγάλου πανευρωπαϊκού έργου. Τώρα ξεκινήσαμε ένα νέο πρόγραμμα, μια νέα ατζέντα των λεγόμενων ευρωπαϊκών αμυντικών έργων κοινού ενδιαφέροντος. Αυτό συνοδεύτηκε από το νέο πρόγραμμα για την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία», είπε προσθέτοντας πως περί αυτού νιώθει αρκετά αισιόδοξος, καθώς τα κράτη μέλη έχουν δείξει πολύ έντονο ενδιαφέρον να συμμετάσχουν σε διάφορα προγράμματα παραγωγής.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε έξι ή επτά τέτοια έργα και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε πραγματικά να προχωρήσουμε. Είναι όμως σημαντικό να καταλάβουμε το εξής Για να μπορέσει η Ευρώπη να είναι πολύ πιο επιτυχημένη στην ανάπτυξη μεγάλων πανευρωπαϊκών έργων, όπως η Πρωτοβουλία για την Προστασία από Drones ή Επιτήρηση του Ανατολικού Μετώπου ή η αντιπυραυλική ασπίδα, χρειαζόμαστε πολύ περισσότερη πολιτική ενότητα στην ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μεταξύ των κρατών μελών στα αμυντικά θέματα, κάτι που μένει ακόμα να επιτευχθεί».

Αθηνά Παπακώστα

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.