Η Λετονία ξεκίνησε ποινική έρευνα για πιθανή διακίνηση ανθρώπων ύστερα από τη δημοσιοποίηση εγγράφων που σχετίζονται με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα Τζέφρι Επστάιν και που περιλαμβάνουν αναφορές σε λετονικά πρακτορεία μοντέλων και μοντέλα, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της χώρας.

Η έρευνα, στην οποία συμμετέχουν επίσης Λετονοί εισαγγελείς και το Γραφείο Οργανωμένου Εγκλήματος της χώρας, θα επικεντρωθεί στην «πιθανή στρατολόγηση υπηκόων της Λετονίας για σεξουαλική εκμετάλλευση στις ΗΠΑ», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Ζήτησε επίσης από πιθανά θύματα να μιλήσουν στις αρχές.

Ο πρόεδρος της Λετονίας Εντγκαρς Ρίνκεβιτς ζήτησε να διεξαχθεί η έρευνα αφότου το κρατικό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο μετέδωσε ότι στα έγγραφα του Επστιν περιλαμβάνονται στοιχεία διαβατηρίου και ταξιδιωτικές λεπτομέρειες για αρκετές γυναίκες από τη Λετονία.

Ο Έρικς Νέισανς, επικεφαλής του πρακτορείου μοντέλων Natalie που αναφέρεται στα έγγραφα μιλώντας στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο αρνήθηκε ότι γνώριζε για κάποια παρατυπία.

Η πρόσφατη δημοσιοποίηση από το αμερικανικό υπουργείο Δικαιοσύνης εκατομμυρίων εσωτερικών εγγράφων που σχετίζονται με τον Έπστιν αποκάλυψε τους δεσμούς που είχε ο αποβιώσας χρηματιστής και καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα με πολλούς γνωστούς ανθρώπους στην πολιτική, την οικονομία, τον ακαδημαϊκό χώρο και τις επιχειρήσεις –πριν αλλά και αφότου δήλωσε ένοχος το 2008 στις κατηγορίες περί εκπόρνευσης.

Η Λιθουανία, γειτονική χώρα της Λετονίας, ξεκίνησε τη δική της έρευνα για διακίνηση ανθρώπων νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Πηγή: skai.gr

