Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, προστέθηκε στον μακρύ κατάλογο με τους διάσημους Αμερικανούς, οι οποίοι εξέφρασαν δημοσίως την στήριξη τους στην Κάμαλα Χάρις, στις επικείμενες προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ.

Ο διάσημος άσος των Λέϊκερς κάλεσε τους Αμερικανούς πολίτες να ψηφίσουν την υποψήφια των Δημοκρατικών, μόλις πέντε ημέρες πριν από την εκλογική διαδικασία, που όπως είναι λογκό, συγκεντρώνει τα βλέμματα της παγκόσμιας κοινότητας.

«Οταν σκέφτομαι τα παιδιά μου και την οικογένειά μου, για το μέλλον τους, για εμένα η επιλογή είναι ξεκάθαρη: Ψηφίστε Κάμαλα Χάρις!!!», έγραψε ο «βασιλιάς» σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σ' ένα μήνυμα συνοδευόμενο από ένα βίντεο που καταγγέλλει τον ρατσιστικό χαρακτήρα της μεγάλης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Madison Square Garden στην Νέα Υόρκη, ακολουθούμενο από ιστορικές εικόνες του αγώνα για τα πολιτικά δικαιώματα και το κίνημα Black Lives Matter.

Στα 39 του χρόνια, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό Ολυμπιακό μετάλλιο για τρίτη φορά με τις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό το καλοκαίρι στο Παρίσι, άρχισε την 22η σεζόν του στο ΝΒΑ την περασμένη εβδομάδα, αγωνιζόμενος μάλιστα για λίγα λεπτά στο παρκέ με τον γιο του Μπρόνι Τζέιμς με την φανέλα των Λέικερς.

Ο Τζέϊμς είχε υποστηρίξει τους Δημοκρατικούς υποψηφίους και στο παρελθόν και επέκρινε τον Ντόναλντ Τραμπ, ιδίως το 2017 όταν έγραψε ότι η υποδοχή στον Λευκό Οίκο (ως πρωταθλητής του NBA) «ήταν μεγάλη τιμή, μέχρι να μπεις».

Αρκετές φωνές με επιρροή στο ΝΒΑ εξέφρασαν πρόσφατα την υποστήριξή τους στην Κάμαλα Χάρις, όπως κυρίως, ο πρώην αστέρας των παρκέ, Μάτζικ Τζόνσον και ο άσος των Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Στεφ Κάρι και ο προπονητής του, Στιβ Κερ.

Παράλληλα, ο... ιστορικός προπονητής των Σαν Αντόνιο Σπερς, Γκρεγκ Πόποβιτς επέκρινε για άλλη μια φορά τον Ντόναλντ Τραμπ αυτή την εβδομάδα, αποκαλώντας τον «ένα αξιολύπητο άτομο».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

