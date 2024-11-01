Πολυμαθής, συγγραφέας και δημιουργός δικής του γλώσσας. Ο Πάνος Δημάκης, το «Γεράκι» του «The Chase», είναι ο καλεσμένος αυτής της εβδομάδας στο ΟΠΑΠ Game Time.

Ένας από τους τους τέσσερις «σοφούς» του δημοφιλούς τηλεπαιχνιδιού του Mega αποκαλύπτει την ιστορία πίσω από το παρατσούκλι του, δίνει το όνομα «El Olathenian» στην αγαπημένη του ποδοσφαιρική ομάδα και εξηγεί την υπόθεση του αθλητικού βιβλίου που θα ήθελε να γράψει.

Χαμογελαστός άλλα και «killer», όπως αυτοαποκαλείται, προσκαλεί τη Μαρία Ζαφειράτου σε μια παρτίδα γνώσεων συνδυάζοντας τη μουσική με το Μουντιάλ του ‘78 στην Αργεντινή προκαλώντας πολύ γέλιο!

Δείτε την απολαυστική συνέντευξη του Πάνου Δημάκη εδώ:

Το Game Time υποστηρίζει το πρόγραμμα «Αθλητικές Ακαδημίες ΟΠΑΠ», προσφέροντας επιπλέον αθλητικό εξοπλισμό στις 200 ακαδημίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.