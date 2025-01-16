Πάνω από 20 καταγγελίες έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η Αστυνομία της Καρλσρούης μετά την αμφιλεγόμενη προεκλογική καμπάνια της τοπικής οργάνωσης της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία με τα περίφημα «εισιτήρια απέλασης». Ήδη και το κόμμα της Αριστεράς έχει προσφύγει δικαστικά κατά της ακροδεξιάς AfD για αυτή την προεκλογική επιλογή.



Πρόκειται για προεκλογικά φυλλάδια με τη μορφή εισιτηρίου και αναφορές περί παράτυπων μεταναστών που σκοπεύουν να ταξιδέψουν από τη Γερμανία προς «ασφαλείς χώρες προέλευσης». Έπειτα με μικρά γράμματα αναγράφεται στο επίμαχο φυλλάδιο «μόνο ο επαναπατρισμός μπορεί να σώσει τη Γερμανία. Είναι ωραία πίσω στην πατρίδα».



Σύμφωνα με αποκαλύψεις τοπικών μέσων τα φυλλάδια αυτά μοιράστηκαν σε γραμματοκιβώτια πολιτών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και ο αριθμός τους σοκάρει: 20.000 με 30.000. Η γερμανική αστυνομία ερευνά την υπόθεση για υποκίνηση μίσους. Για προεκλογική καμπάνια της AfD που ξεπερνά τα όρια και είναι επικίνδυνη για την κοινωνική συνοχή έκανε λόγο ο δήμαρχος της Καρλσρούης Φρανκ Μέντρουπ από τους Σοσιαλδημοκράτες.

Πρακτική των ναζί και των νεοναζί

Η αποκρουστική προεκλογική καμπάνια της Εναλλακτικής για τη Γερμανία δεν είναι όμως κάτι νέο. Αντίστοιχες μέθοδοι εκφοβισμού είχαν χρησιμοποιηθεί ήδη από τους ναζί με τα περίφημα ψεύτικα εισιτήρια χωρίς επιστροφή προς την Ιερουσαλήμ για Εβραίους της Γερμανίας.



Σε αντίστοιχη εκδοχή αντίγραφων αεροπορικών εισιτηρίων για ανθρώπους με μεταναστευτικό υπόβαθρο είχαν προβεί και νεοναζιστικοί κύκλοι της Γερμανίας και συγκεκριμένα το νεοναζιστικό κόμμα NPD βάζοντας στο στόχαστρό του μουσουλμάνους της Γερμανίας. Το NPD, για το οποίο είχε κινηθεί δύο φορές διαδικασία απαγόρευσής του και επιβλήθηκε από το Συνταγματικό Δικαστήριο η διακοπή της χρηματοδότησής του, είχε προβεί σε αντίστοιχες καμπάνιες πολλές φορές από το 2011 έως το 2025 στο Βερολίνο και την Ανατολική Γερμανία, σημειώνει η ιστοσελίδα tagesschau.de.



Αίσθηση προκαλεί και η χρήση του όρου «επαναπατρισμός» στα ρατσιστικά φυλλάδια, τα οποία βέβαια η ίδια η τοπική οργάνωση της AfD θεωρεί απολύτως νόμιμα διότι δεν αναγράφουν πάνω τους τίποτα το μη νόμιμο. Ο όρος αυτός έχει συνδεθεί με τη ρατσιστική θεωρία του Αυστριακού θεωρητικού της ακροδεξιάς Μάρτιν Ζέλνερ, ο οποίος φέρεται να έχει στενές σχέσεις με την ηγεσία της AfD αλλά και μεγάλη διείσδυση ως ακροδεξιός διανοητής στους κόλπους του κόμματος.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, μολονότι η κεντρική ηγεσία του κόμματος κάνει λόγο για τοπική πρωτοβουλία στην Καρλσρούη και όχι για μέρος της επίσημης προεκλογικής εκστρατείας, στο πρόσφατο συνέδριο του κόμματος στην πόλη Ρίζα της Σαξονίας φέρονται να είχαν κυκλοφορήσει τα επίμαχα φυλλάδια-εισιτήρια.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.