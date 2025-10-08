Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Νομίζω ότι θα το βρείτε ευχάριστο»: Ο Πούτιν πήγε βόλτα τους στρατηγούς του στους τάφους των τσάρων – Βίντεο 

«Δημιούργησαν τη σύγχρονη Ρωσία. Νομίζω ότι κι εσείς θα το βρείτε... ευχάριστο και ενδιαφέρον» είπε ο Πούτιν στους μάλλον μουδιασμένους στρατιωτικούς ηγέτες

Ρωσία: Ο Πούτιν πήγε βόλτα τους στρατηγούς του στους τάφους των τσάρων

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν έγινε την Τρίτη 73 ετών και το γιόρτασε επισκεπτόμενος τον Καθεδρικό Ναό Πέτρου και Παύλου, τον τόπο ταφής των Ρώσων τσάρων.

Περιτριγυρισμένος από σαρκοφάγους και σταυρούς, ο πρόεδρος της Ρωσίας συναντήθηκε στον ναό με τον υπουργό Άμυνας Μπελούσοφ και τους ανώτατους στρατηγούς του, και δήλωσε δημοσίως: «Υπάρχει ανάγκη να σας μιλήσω πρόσωπο με πρόσωπο, και είναι καλός λόγος. Αποφάσισα να αρχίσω τη συνάντησή μας εδώ, επειδή αυτός είναι ο τόπος ανάπαυσης εκείνων που, ουσιαστικά, δημιούργησαν τη Ρωσία».

«Δημιούργησαν τη σύγχρονη Ρωσία. Νομίζω ότι κι εσείς θα το βρείτε... ευχάριστο και ενδιαφέρον» τόνισε ο Βλαντίμιρ Πούτιν στους μάλλον μουδιασμένους στρατιωτικούς ηγέτες, σε κάτι που θύμιζε νέο άνοιγμα στο ρωσικό ένδοξο παρελθόν (από τον Στάλιν στους τσάρους) αλλά και τρολιά ή εκφοβισμό στους στρατηγούς του. 

Πούτιν

Σε ό,τι αφορά τον πόλεμο στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ανακοίνωσε ότι ο ρωσικός στρατός είχε «απελευθερώσει» 5.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 219 οικισμούς. Επαίνεσε την αμυντική βιομηχανία για την αποτελεσματική προμήθεια των στρατευμάτων και χαρακτήρισε τις αποφάσεις που ελήφθησαν τον Φεβρουάριο του 2022 «σωστές και έγκαιρες».

Putin

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βλαντίμιρ Πούτιν Ρωσία Πόλεμος στην Ουκρανία
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
5 0 Bookmark