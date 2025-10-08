Υπαρξιακή απειλή για τη βρετανική χαλυβουργία από τους υψηλότερους δασμούς της ΕΕ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Η βρετανική χαλυβουργία βρίσκεται μπροστά στη μεγαλύτερη κρίση της ιστορίας της, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δήλωσε ότι δεν έχει άλλη επιλογή από το να πλήξει και το Ηνωμένο Βασίλειο με δασμούς 50%.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να προχωρήσει στη μείωση της ποσότητας χάλυβα που μπορεί να εισαχθεί αφορολόγητα στο μπλοκ, αυξάνοντας ταυτόχρονα τον συντελεστή από 25% σε 50% για να προστατεύσει την ευρωπαϊκή χαλυβουργία ως απάντηση στην απόφαση του προέδρου Τραμπ να επιβάλει αντίστοιχους δασμούς.

Καθώς πλέον βρίσκεται εκτός ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα τύχει της ίδιας μεταχείρισης με άλλες τρίτες χώρες και θα επηρεαστεί από τη νέα ποσόστωση και τους δασμούς.

Το 78% των βρετανικών εξαγωγών χάλυβα κατευθύνεται στην ΕΕ και η βιομηχανία προειδοποιεί ότι οι αυξημένοι δασμοί θα «αποδεκατίσουν» τη βιομηχανική βάση της χώρας, η οποία ήδη παλεύει με τους αμερικανικούς δασμούς και την παγκόσμια υπερπροσφορά.

Αξιωματούχος της ΕΕ δήλωσε στους Times: «Αγαπητοί μου φίλοι στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρέπει να καταλάβετε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να περιορίσουμε τον συνολικό όγκο εισαγωγών που εισέρχονται στην ΕΕ, επομένως αυτή είναι η λογική που εφαρμόζουμε ξεκάθαρα. Η μη ανάληψη δράσης θα μπορούσε να έχει δυνητικά θανατηφόρες συνέπειες για εμάς».

Ερωτηθείς για το θέμα, ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανέφερε: «Όπως θα περιμένατε, βρισκόμαστε σε συζητήσεις με την ΕΕ για αυτό, όπως βρισκόμαστε σε συζητήσεις και με τις ΗΠΑ. Επομένως, θα μπορώ να σας πω περισσότερα εν ευθέτω χρόνω».

Ο υφυπουργός βιομηχανίας, Κρις ΜακΝτόναλντ, δήλωσε ότι η κυβέρνηση ζητά διευκρινίσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης στο Ηνωμένο Βασίλειο και άφησε να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να προβεί σε αντίποινα.

«Συνεχίζουμε να διερευνούμε ισχυρότερα εμπορικά μέτρα για την προστασία των παραγωγών χάλυβα του Ηνωμένου Βασιλείου από αθέμιτες συμπεριφορές», είπε.

Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι έχουν προθεσμία περίπου μέχρι τα μέσα Ιουνίου του 2026 πριν επιβληθούν αυτοί οι δασμοί και υπόσχονται να «αγωνιστούν σκληρά» για την άρσή τους. «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε τι θα σημαίνει αυτό για το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά η συνεργασία με την ΕΕ εντείνεται σε πολιτικό επίπεδο», δήλωσε ένας κυβερνητικός σύμβουλος σύμφωνα με το Politico.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.