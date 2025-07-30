Περισσότεροι από 1,9 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη την Ιαπωνία έχουν κληθεί να μετακινηθούν σε ασφαλέστερο έδαφος, καθώς τσουνάμι πλήττει διάφορα μέρη της ακτής της Ιαπωνίας και οι μεταφορές διαταράσσονται σε εθνικό επίπεδο - αν και τα κύματα παραμένουν πολύ μικρότερα από ό,τι είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

Ένα κύμα από τσουνάμι ύψους 1,3 μέτρων παρατηρήθηκε στο λιμάνι Κούτζι στην επαρχία Ιβάτε, στη βορειοανατολική Ιαπωνία, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία ενώ το ύψος των κυμάτων αυξάνεται όσο περνάει η ώρα, ανέφερε η υπηρεσία.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Πυρκαγιών και Καταστροφών έχει εκδώσει τοπικές εντολές εκκένωσης που επηρεάζουν 1.905.596 άτομα σε 21 νομούς, με τον μεγαλύτερο αριθμό εκτοπισμένων να προέρχεται από τους νομούς Χοκάιντο, Καναγκάβα και Γουακαγιάμα.

Τα πρώτα κύματα έπληξαν το βορειότερο νησί της Ιαπωνίας, το Χοκάιντο, όπου βίντεο που μοιράστηκε το Reuters και το Nippon News Network έδειξε ανθρώπους να βρίσκουν καταφύγιο σε στέγες. Σειρήνες για τσουνάμι ακούστηκαν να ηχούν σε τμήματα του νησιού το πρωί της Τετάρτης.

Νωρίτερα κύματα από τσουνάμι ύψους περίπου 30 έως 50 εκατοστών καταγράφονται κατά μήκος της ανατολικής ακτής, πλησιάζοντας σταδιακά την Μητροπολιτική Περιοχή του Τόκιο, σύμφωνα με στοιχεία της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Πρόκειται ωστόσο για πολύ μικρότερα κύματα σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη που έκανε λόγο για έως και τρία μέτρα, αν και αυτό θα μπορούσε να αλλάξει και να ακολουθήσουν νέα κύματα.

Οι μεταφορές έχουν επίσης διαταραχθεί, με το διεθνές αεροδρόμιο Σεντάι – στις ακτές του Ειρηνικού, βόρεια του Τόκιο – να κλείνει τον διάδρομο. Τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια από το Χοκάιντο, το Αομόρι και τον κόλπο του Τόκιο έχουν επίσης ανασταλεί.

Προς το παρόν δεν υπάρχουν προβλήματα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα, ο οποίος βρίσκεται ακριβώς κάτω από το Σεντάι, όπου ο καταστροφικός σεισμός και το τσουνάμι του 2011 προκάλεσαν σοβαρό πυρηνικό ατύχημα.

Η κρατική εταιρεία ηλεκτρικής ενέργειας του Τόκιο (TEPCO), η οποία επιβλέπει το εργοστάσιο, δήλωσε την Τετάρτη ότι εκκένωσε όλο το προσωπικό σε υψηλότερο σημείο, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί και ανωμαλίες στο εργοστάσιο.





