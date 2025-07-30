Η Αυστραλία θα απαγορεύσει το YouTube στα παιδιά κάτω των 16 ετών

Οι αρχές της Αυστραλίας θα νομοθετήσουν για να απαγορευτεί η πρόσβαση στην πλατφόρμα μετάδοσης βίντεο YouTube των παιδιών κάτω των 16 ετών, προκειμένου να τα προστατεύσει από τους «αρπακτικούς αλγόριθμους», ανακοίνωσε σήμερα η υπουργός Επικοινωνίας της κυβέρνησης των Εργατικών, η Ανίκα Γουέλς.

«Υπάρχει θέση για τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά δεν υπάρχει θέση για αρπακτικούς αλγόριθμους που βάζουν στο στόχαστρο παιδιά», τόνισε η κ. Γουέλς σε ανακοίνωσή της.

Το κοινοβούλιο της χώρας της Ωκεανίας υιοθέτησε τον Νοέμβριο του 2024 πρωτοπόρο νόμο για τον έλεγχο του περιεχομένου στο διαδίκτυο, απαγορεύοντας την πρόσβαση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, όπως οι TikTok, X, Facebook και Instagram, σε παιδιά κάτω των 16 ετών. Το κείμενο, που εγκρίθηκε με στήριξη σχεδόν όλων των κομμάτων, επικαλείτο παρόμοιο σκεπτικό.

Ωστόσο, η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Άντονι Αλμπανέζι εξαίρεσε τότε το YouTube, που χρησιμοποιείται άλλωστε για εκπαιδευτικούς σκοπούς σε πολλά σχολεία.

Η πλατφόρμα «δεν είναι κοινωνικό δίκτυο», σχολίασε αντιδρώντας εκπρόσωπος του ιστότοπου, από τους πιο πολυσύχναστους στον κόσμο.

«Η θέση μας παραμένει σαφής: το YouTube είναι πλατφόρμα μέσω της οποίας μπορεί κανείς να μοιράζεται βίντεο, με βιβλιοθήκη ελεύθερου περιεχομένου υψηλής ποιότητας, που παρακολουθείται ολοένα περισσότερο σε τηλεοπτικές οθόνες», ανέφερε ο κολοσσός του streaming μετά την αναστροφή αυτή της κυβέρνησης της Αυστραλίας.

Πηγή: skai.gr

