Γάζα: Δεκαεπτά χώρες, ανάμεσά τους αραβικές, καλούν τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα

Συνολικά δεκαεπτά χώρες, ανάμεσά τους η Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και η Αίγυπτος, κάλεσαν χθες Τρίτη τη Χαμάς να παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή, κατά τη διάρκεια συνόδου στον ΟΗΕ με σκοπό να ανανήψει η κατά πολλούς κλινικά νεκρή λύση των δυο κρατών, ισραηλινού και παλαιστινιακού.

Η «διακήρυξη της Νέας Υόρκης», που καταρτίστηκε από τη Γαλλία και τη Σαουδική Αραβία, τις χώρες που συμπροέδρευσαν στη σύνοδο αυτή, καλεί να τερματιστεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας και να υπάρξει «δίκαιη, ειρηνική και βιώσιμη λύση της ισραηλινοπαλαιστινιακής σύγκρουσης στη βάση της εφαρμογής της λύσης των δυο κρατών».

Το κείμενο υποστήριξαν ακόμη 15 χώρες (ανάμεσά τους η Βραζιλία, ο Καναδάς, η Τουρκία, η Ιορδανία, το Κατάρ, η Αίγυπτος, η Βρετανία), καθώς και η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Αραβικός Σύνδεσμος. Τονίζει πως η «διακυβέρνηση, η διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας σε όλο το παλαιστινιακό έδαφος» πρέπει να αφεθεί στα χέρια «της Παλαιστινιακής Αρχής, με την προσήκουσα υποστήριξη».

«Η Χαμάς πρέπει να βάλει τέλος στον έλεγχό της στη Γάζα και να παραδώσει τον οπλισμό της στην Παλαιστινιακή Αρχή», προστίθεται.

Το κείμενο μοιάζει να βασίζεται σε δεσμεύσεις που ανέλαβε τον Ιούλιο ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς ενόψει της συνόδου και της πιθανότητας να πειστούν περισσότερες χώρες να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης.

Εξάλλου το κείμενο «καταδικάζει» την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο τμήμα του ισραηλινού εδάφους την 7η Οκτωβρίου 2023, το έναυσμα του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι που ποτέ δεν έκανε η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό εξήρε σε συνέντευξή του στο France 24 την «ιστορική και άνευ προηγουμένου» διακήρυξη.

Τόνισε πως «αραβικές χώρες, χώρες της περιοχής της Εγγύς και της Μέσης Ανατολής για πρώτη φορά, καταδικάζουν τη Χαμάς (...) καλούν για τον αφοπλισμό της, τον αποκλεισμό της από κάθε μορφή συμμετοχής στη διακυβέρνηση της Παλαιστίνης και εκφράζουν κατά τρόπο σαφή την πρόθεσή τους να έχουν στο μέλλον ομαλές σχέσεις με το Ισραήλ και να ενταχτούν στο πλευρό του Ισραήλ και του μελλοντικού κράτους της Παλαιστίνης σε περιφερειακό οργανισμό».

Ο σαουδάραβας υπουργός Εξωτερικών Φάιζαλ μπιν Φαρχάν κάλεσε όλα τα άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ να «υποστηρίξουν αυτό το κείμενο» ως τις αρχές Σεπτεμβρίου.

Οι 17 χώρες εκφράζουν υποστήριξη στην ιδέα «να αναπτυχθεί διεθνής αποστολή προσωρινής σταθεροποίησης» στη Λωρίδα της Γάζας.

Η αποστολή αυτή θα εντέλλεται να προστατεύει τον άμαχο πληθυσμό, να «υποστηρίξει τη μεταβίβαση των ευθυνών για την ασφάλεια» στην Παλαιστινιακή Αρχή και να παρέχει «εγγυήσεις ασφαλείας στην Παλαιστίνη και στο Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της επιτήρησης» ενδεχόμενης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Μετά την αναγγελία την περασμένη εβδομάδα από τον γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν της αναγνώρισης κράτους της Παλαιστίνης από τη Γαλλία τον Σεπτέμβριο, το Παρίσι ήλπιζε να δώσει νέα δυναμική στην ειρηνευτική διαδικασία με τη σύνοδο.

Η Βρετανία προκάλεσε έκπληξη χθες ανακοινώνοντας την πρόθεσή της να προχωρήσει στο ίδιο διάβημα τον Σεπτέμβριο αν το Ισραήλ δεν αναλάβει σειρά δεσμεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κήρυξης κατάπαυσης του πυρός στον θύλακο.

Σε χωριστή δήλωσή τους χθες βράδυ στον ΟΗΕ, 15 δυτικές χώρες, ανάμεσά τους η Γαλλία και η Ισπανία, εξέφρασαν την «αποφασιστική υποστήριξή τους» στη λύση των δυο κρατών.

Ανάμεσα στα κράτη που προσυπογράφουν, εννιά που δεν έχουν αναγνωρίσει μέχρι σήμερα παλαιστινιακό κράτος «εκφράζουν τη βούληση» ή την απόφασή τους να το κάνουν (Ανδόρα, Αυστραλία, Καναδάς, Φινλανδία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νέα Ζηλανδία, Πορτογαλία, Άγιος Μαρίνος).

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον 142 από τις 193 χώρες μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, αναγνωρίζουν το παλαιστινιακό κράτος η ίδρυση του οποίου ανακηρύχθηκε από την εξόριστη παλαιστινιακή ηγεσία το 1988.

Στην ίδια της Λωρίδα της Γάζας, ο πόλεμος συνεχίζεται, με την πολιτική προστασία να κάνει χθες λόγο για άλλους 30 νεκρούς, «στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά» (14 και 12 αντίστοιχα, σύμφωνα με νοσοκομείο) σε ισραηλινά πλήγματα μόνο στον καταυλισμό προσφύγων της Νουσέιρατ, στο κεντρικό τμήμα του θυλάκου.

Στην έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου 2023 έχασαν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, στον παλαιστινιακό θύλακο απομένουν 49, όμως 27 από αυτούς έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να καταστρέψει τη Χαμάς και στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 60.034 Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, έχουν χάσει τη ζωή τους στις ισραηλινές ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έκτοτε, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, τα οποία χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

