Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε χθες Τρίτη να κηρυχθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός» στη ΛΔ Κονγκό, όπου η μεγαλύτερη πόλη του ανατολικού τμήματος της χώρας, η Γκόμα, έπεσε κατά μεγάλο μέρος της στα χέρια του ένοπλου αντικυβερνητικού κινήματος M23 και στρατευμάτων της Ρουάντας.

Κατά τη διάρκεια συνδιάλεξής του με τον Πολ Καγκάμι, τον πρόεδρο της Ρουάντας, ο νέος υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ απηύθυνε έκκληση να συμφωνηθεί «άμεση κατάπαυση του πυρός στην περιοχή» και «όλα τα μέρη να σεβαστούν την εθνική κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα» της ΛΔ Κονγκό, αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα των υπηρεσιών του στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

