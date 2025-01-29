ΛΔ Κονγκό: Πάνω από 500.000 εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι μέσα στον μήνα

Οι εχθροπραξίες που μαίνονται στο ανατολικό τμήμα της ΛΔ Κονγκό ανάγκασαν πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από την αρχή του μήνα, τόνισε χθες Τρίτη η υπουργός Εξωτερικών της αφρικανικής χώρας.
«Η ανθρωπιστική κατάσταση συνεχίζει να χειροτερεύει με πάνω από 500.000 νέους εσωτερικά εκτοπισμένους στις επαρχίες Βόρειο και Νότιο Κίβου μέσα στον Ιανουάριο μόνο», τόνισε η Τερέζ Καγικουαμπά Βάγκνερ, η οποία εκφράστηκε κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ αφιερωμένης στη συνεχιζόμενη κρίση.
