Ένα μαχητικό αεροσκάφος F-35 συνετρίβη κατά τη διάρκεια της φάσης προσγείωσης μιας εκπαιδευτικής άσκησης στην αεροπορική βάση Eielson στην Αλάσκα την Τρίτη, αλλά ο πιλότος ήταν ασφαλής μετά την εκτίναξη από το αεροσκάφος, ανέφερε το Associated Press.
Ο πιλότος αντιμετώπισε μια «δυσλειτουργία κατά την πτήση», είπε ο συνταγματάρχης της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Πολ Τάουνσεντ, διοικητής της 354ης πτέρυγας μαχητών, σε συνέντευξη Τύπου, σύμφωνα με την έκθεση.
Η αεροπορική βάση Eielson ανέφερε σε δήλωση ότι ένα περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, με αποτέλεσμα «σημαντικές ζημιές» στο αεροσκάφος, αλλά δεν κατονόμασε το μοντέλο.
Ο πιλότος ήταν ασφαλής και μεταφέρθηκε στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Bassett, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
JUST IN: F-35 fighter jet crashes at Eielson Air Force Base in Alaska. The pilot survived pic.twitter.com/zEuPNY8jqk— BNO News (@BNONews) January 29, 2025
«Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι η Πολεμική Αεροπορία των Ηνωμένων Πολιτειών θα διεξαγάγει ενδελεχή έρευνα με την ελπίδα να ελαχιστοποιήσει τις πιθανότητες να επαναληφθούν τέτοια περιστατικά», είπε ο Τάουνσεντ.
Το F-35 είναι το πιο ακριβό αμυντικό πρόγραμμα των ΗΠΑ και ο μεγαλύτερος παραγωγός εσόδων LMT.N της Lockheed Martin, συνεισφέροντας περίπου το 30%.
Η Lockheed δήλωσε νωρίτερα την Τρίτη ότι θα είναι λιγότερο κερδοφόρο από ό,τι αναμενόταν το 2025, εν μέρει λόγω της καθυστερημένης διάθεσης αναβαθμίσεων σε μαχητικό αεροσκάφος F-35 που είναι ζωτικής σημασίας για την τελική του πορεία.
Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να δαπανήσει 1,7 τρισεκατομμύρια δολάρια για το πρόγραμμα F-35, συμπεριλαμβανομένης της αγοράς 2.500 αεροπλάνων τις επόμενες δεκαετίες.
