Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν δήλωσε πως το πρόγραμμα ανάπτυξης πυρηνικών όπλων της χώρας του θα συνεχιστεί «επ’ αόριστον», μερικές ημέρες αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε πιθανό διπλωματικό άνοιγμα έναντι της Πιονγκγιάνγκ.

Αφού επιθεώρησε εργοστάσιο παραγωγής πυρηνικών υλικών, ο κ. Κιμ έκανε επίσης λόγο περί «αναπόφευκτης» σύγκρουσης με τους εχθρούς της χώρας του, τονίζοντας πως το 2025 θα είναι «κρίσιμη χρονιά» για την ενίσχυση των πυρηνικών δυνάμεων της χώρας, σύμφωνα με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

«Είναι σθεναρή πολιτική και στρατιωτική θέση μας και ιερό καθήκον μας να αναπτύξουμε απεριόριστα τη δυνατότητα αντεπίθεσης με πυρηνικά όπλα του κράτους μας», είπε ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, κατά το πρακτορείο.

Οι δηλώσεις αυτές ακολουθούν τη δοκιμή από την Πιονγκγιάνγκ στρατηγικών πυραύλων κρουζ θαλάσσης-επιφανείας το Σάββατο, την πρώτη αυτής της φύσης μετά την επάνοδο του Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την 20ή Ιανουαρίου.

Η Βόρεια Κορέα λέει πως αναπτύσσει πυρηνικό οπλοστάσιο για να αντιμετωπίσει τις απειλές των ΗΠΑ και συμμάχων τους, ιδίως της Νότιας Κορέας.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Πιονγκγιάνγκ και στη Σεούλ βρίσκονται στο χειρότερο σημείο τους τα τελευταία χρόνια. Η Βόρεια Κορέα συνέχισε πέρυσι σειρά εντατικών δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων, αψηφώντας σειρά αποφάσεων και κυρώσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος είχε σειρά —εξαιρετικά σπάνιων— συναντήσεων με τον Κιμ Γιονγκ Ουν κατά τη διάρκεια της πρώτης του θητείας (2017-2021) στην προεδρία των ΗΠΑ, δήλωσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε την περασμένη εβδομάδα πως θα επιδιώξει να έλθει ξανά σε επαφή με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας, τον οποίο χαρακτήρισε «έξυπνο τύπο».

Σήμερα, σύμφωνα με το KCNA, ο τελευταίος αναφέρθηκε στην «πιο ασταθή κατάσταση στον κόσμο, κατά τη διάρκεια της οποίας μακροπρόθεσμη σύγκρουση με τις πιο μοχθηρές εχθρικές χώρες είναι αναπόφευκτη» και, στο πλαίσιο αυτό, έκρινε πως είναι «απόλυτα απαραίτητο για τη χώρα να ενισχύσει την πυρηνική ασπίδα της».

