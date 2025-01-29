Τουλάχιστον 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τρίτης προς Τετάρτη στην Πρεγιαγκράζ, στη βόρεια Ινδία, όταν κόσμος ποδοπατήθηκε εν μέσω του γιγαντιαίου ινδουιστικού προσκυνήματος Κουμπ Μελά, ενημέρωσε γιατρός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Πολλοί άλλοι πιστοί τραυματίστηκαν στο δυστύχημα, κάποιοι σοβαρά, και εισήχθησαν σε νοσοκομείο, διευκρίνισε ο γιατρός στο κέντρο υγείας της πόλης όπου διακομίστηκαν τα θύματα, ο οποίος εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

URGENTE: Momento en que se inicia la estampida en el festival Maha Kumbh en Prayagraj, en Uttar Pradesh, India.



Mauni Amavasya es una de las fechas clave de la mayor concentración de peregrinos del mundo y siempre está especialmente concurrida.pic.twitter.com/C0O1qH4hXW — Rosendo Chavarría (@RosendoChV) January 29, 2025

Εκατομμύρια πιστοί έφθασαν στην Πρεγιαγκράζ πριν από την αυγή για το ιερό προσκύνημα στην πιο σημαντική ημέρα του Maha Kumbh Mela.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η αρχική ταραχή που σημειώθηκε γύρω στη 01:00 τοπική ώρα δεν ήταν σοβαρή, αλλά η αιτία της ήταν ασαφής.

Ωστόσο, αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι οι προσκυνητές που προσπαθούσαν να το ξεφύγουν ενεπλάκησαν σε μια άλλη ταραχή σε μια έξοδο. Στη συνέχεια επέστρεψαν προς τις γέφυρες αναζητώντας άλλη διέξοδο, για να διαπιστώσουν ότι είχε κλείσει από τις αρχές.

«Είδα πολλούς ανθρώπους να πέφτουν και να περπατάει πάνω τους το πλήθος... πολλά παιδιά και γυναίκες να χάνονται, να κλαίνε για βοήθεια», είπε ο Ράβιν, ένας από τους παραβρισκόμενους που έδωσε μόνο το μικρό του όνομα και που είχε ταξιδέψει από την Βομβάη για το φεστιβάλ.

Μια Δύναμη Ταχείας Δράσης (RAF) - μια ειδική μονάδα που καλείται σε καταστάσεις κρίσης - είχε αναπτυχθεί για να τεθεί υπό έλεγχο η κατάσταση και οι προσπάθειες διάσωσης βρίσκονται σε εξέλιξη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το μεγαλύτερο ίσως φεστιβάλ στον κόσμο, το ινδουιστικό φεστιβάλ έχουν ήδη παρακολουθήσει σχεδόν 148 εκατομμύρια άνθρωποι από τότε που ξεκίνησε πριν από δύο εβδομάδες.

Οι αρχές περίμεναν ότι 100 εκατομμύρια άνθρωποι θα συνέρρεαν την Τετάρτη στην Πρεγιαγκράζ, που θεωρείται η πιο ευοίωνη ημέρα λόγω μιας σπάνιας ευθυγράμμισης ουράνιων σωμάτων μετά από 144 χρόνια.

Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι μια βουτιά στη συμβολή τριών ποταμών - του Γάνγκα, του Γιαμούνα και του μυθικού, αόρατου Σαρασουάτι - τους απαλλάσσει από τις αμαρτίες τους και προσφέρει σωτηρία από τον κύκλο της γέννησης και του θανάτου.

Το «βασιλικό λουτρό» διακόπηκε μετά το περιστατικό.

«Όλοι οι άγιοι και οι μάντεις μας ήταν έτοιμοι για το "snan" (λουτρό) όταν ενημερωθήκαμε για αυτό το περιστατικό. Γι' αυτό αποφασίσαμε να ακυρώσουμε το "snan" μας», δήλωσε ο ασκητής Ravindra Puri.

Οι αρχές είχαν λάβει πολλά μέτρα για να εξυπηρετήσουν το τεράστιο πλήθος, συμπεριλαμβανομένων αυξημένου προσωπικού ασφαλείας και ιατρικού προσωπικού, καθώς και ειδικών τρένων και λεωφορείων. Λογισμικό AI χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη διαχείριση του πλήθους.

Ένα παρόμοιο ξέσπασμα είχε ξεσπάσει την πιο ευοίωνη ημέρα του φεστιβάλ, όταν πραγματοποιήθηκε για τελευταία φορά το 2013, σκοτώνοντας τουλάχιστον 36 προσκυνητές, κυρίως γυναίκες.

