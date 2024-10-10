DW: Συμφωνία Χαμάς-Φατάχ για συγκυβέρνηση στη Γάζα

Οι διήμερες επαφές των αντιπροσωπειών της Χαμάς και της Φατάχ ολοκληρώθηκαν χθες στο Κάιρο με μία συμφωνία που στοχεύει στην διαμόρφωση της «επόμενης μέρας» στην μεταπολεμική Γάζα. Σύμφωνα με αναφορές του ισπανικού πρακτορείου ειδήσεων EFE και του αραβόφωνου τηλεοπτικού δικτύου Sky News, οι δύο αντίπαλες παλαιστινιακές παρατάξεις φέρονται να συμφώνησαν τη σύσταση 10μελούς ή 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών, που δεν θα διαθέτουν καμία παραταξιακή θεσμική δέσμευση, με αρμοδιότητα την μεταπολεμική διακυβέρνηση της Λωρίδας της Γάζας.

Χαμάς και Φατάχ συμφωνούν για διοίκηση τεχνοκρατών

Οι λεπτομέρειες που διέρρευσαν τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (10/10) αναφέρουν ότι οι τομείς που θα διαχειριστεί η παλαιστινιακή επιτροπή τεχνοκρατών θα επικεντρωθούν στη λειτουργία των υγειονομικών υπηρεσιών, της ανοικοδόμησης και στέγασης, της ανάπτυξης θεσμών προς εξυπηρέτηση της κοινωνικής επανένταξης των κατοίκων του θύλακα και της επαναλειτουργίας των σχολείων.



Από διοικητικής απόψεως, η συγκεκριμένη επιτροπή συμφωνήθηκε να υπαχθεί στην παλαιστινιακή κυβέρνηση που εδρεύει στη Ραμάλα και η χρηματοδότησή της θα προέρχεται από κονδύλια της Παλαιστινιακής Αρχής. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη σημαντική ρύθμιση, ενεργό ρόλο ανέλαβε ο Παλαιστίνιος Πρωθυπουργός, Μοχάμαντ Μουστάφα, ο οποίος την παραμονή των διμερών διαπαραταξιακών επαφών στο Κάιρο, αποφάσισε τη σύσταση μίας «Εθνικής Επιτροπής Ανοικοδόμησης της Γάζας» υπό την αιγίδα και την εποπτεία του Υπουργείου Ανάπτυξης της Παλαιστινιακής Αρχής.

Κρίσιμο ζήτημα η λειτουργία του φυλακίου της Ράφα

Πέραν αυτών όμως, το πρώτο ζήτημα που συζήτησαν οι αντιπροσωπείες της Χαμάς και της Φατάχ κατά την πρώτη μέρα των επαφών τους ήταν η ανεύρεση ενός κοινά αποδεκτού πλαισίου συνδιαχείρισης και επαναλειτουργίας του φυλακίου της Ράφα– ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα την Αίγυπτο. Άλλωστε, αμφότερες οι παλαιστινιακές παρατάξεις και η Αίγυπτος αντιτίθενται στο ενδεχόμενο να επιβληθεί ισραηλινή στρατιωτική διοίκηση στην μεταπολεμική Γάζα και στα εξωτερικά σημεία διόδου.

Τα ισραηλινά τετελεσμένα

Αναμφίβολα, είναι σημαντικό το γεγονός ότι οι παραδοσιακά αντίπαλες παλαιστινιακές αυτές παρατάξεις κατάφεραν να βρουν κοινό έδαφος, με την Χαμάς, για πρώτη φορά από το 2007, να συγκατατίθεται σε μία «διοικητική παρουσία» της Φατάχ στην Γάζα. Από την άλλη, η πραγματικότητα επί του εδάφους είναι διαφορετική. Η Λωρίδα της Γάζας βρίσκεται υπό πλήρη ισραηλινό στρατιωτικό έλεγχο, ο ηγέτης της Χαμάς, Γιαχία Σινουάρ, μετακινείται από κρησφύγετο σε κρησφύγετο, η Παλαιστινιακή Αρχή εκ των πραγμάτων δεν είναι σε θέση να επιβάλει από μόνης της το μεταπολεμικό status quo που επιθυμεί.

Η κρίση Ισραήλ-Αιγύπτου συνεχίζεται

Παράλληλα, όμως, εντύπωση προκαλεί η αισθητή σιγή της Αιγύπτου, η οποία φιλοξένησε τις πρόσφατες διαπαραταξιακές επαφές. Μία σιγή, που προφανώς συσχετίζεται από τον δίαυλο επικοινωνίας που διατηρήθηκε επί σειρά ετών με το Ισραήλ για την κατάσταση στη Γάζα – ένας δίαυλος όμως, που εδώ και δύο μήνες έχει ατονίσει σημαντικά, ειδικά αφότου οι Ισραηλινοί αποκάλυψαν τις δεκάδες σήραγγες ακριβώς κάτω από τον μεθοριακό «Άξονα Φιλαδέλφειας», συνδέοντας το αιγυπτιακό έδαφος με την νότια Γάζα με στόχο την ανατροφοδότηση της Χαμάς με οπλισμό.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.