Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, προειδοποίησε χθες, Τετάρτη, το Ισραήλ κατά της ψήφισης νομοσχεδίου που έχει στόχο να απαγορεύσει τις δραστηριότητες της UNRWA στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, μία ημέρα αφού ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες απηύθυνε την ίδια έκκληση.

Οι σχέσεις μεταξύ του ΟΗΕ και του Ισραήλ είναι ιστορικά δύσκολες και έχουν επιδεινωθεί αφότου οι ισραηλινές αρχές κήρυξαν τον Γκουτέρες «ανεπιθύμητο πρόσωπο».

Από την αρχή του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας το Ισραήλ καταγγέλλει ότι στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) εργάζονται «τρομοκράτες».

Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε ο ΟΗΕ - τα αποτελέσματα της οποίας δημοσίευσε τον Αύγουστο - 9 πρόσωπα που εργάζονταν για την υπηρεσία «ενδέχεται να εμπλέκονται» στην επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, την ώρα που στην UNRWA εργάζονται 13.000 άνθρωποι.

Από την αρχή του πολέμου 226 εργαζόμενοι της υπηρεσίας έχουν σκοτωθεί.

Η UNRWA δημιουργήθηκε το 1949, λίγο μετά τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ. Διαχειρίζεται κέντρα υγείας και σχολεία στη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, τον Λίβανο, τη Συρία και την Ιορδανία και θεωρείται η σπονδυλική στήλη της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα.

Ομόφωνη η προειδοποίηση

Την προειδοποίηση προς το Ισραήλ υιοθέτησαν ομόφωνα και τα 15 μέλη – μόνιμα και μη-- του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας - αφιερωμένης στην ανθρωπιστική κρίση στον παλαιστινιακό θύλακα - η Αμερικανίδα πρεσβεύτρια Λίντα Τόμας – Γκρίνφιλντ, σε μια σπάνια κίνηση για τις ΗΠΑ, δήλωσε ότι «παρακολουθώ με μεγάλη ανησυχία το ισραηλινό νομοσχέδιο το οποίο ενδέχεται να αλλάξει το νομικό καθεστώς της UNRWA».

Εκτίμησε επίσης ότι, αν συμβεί κάτι τέτοιο, η UNRWA ενδέχεται να δυσκολεύεται «να επικοινωνεί με Ισραηλινούς αξιωματούχους», ενώ είναι πιθανό «να καταργηθούν τα προνόμια και η διπλωματική ασυλία που χαίρουν οι οργανώσεις και οι εργαζόμενοι στον ΟΗΕ σε όλο τον πλανήτη».

Στη Λωρίδα της Γάζας «η παράδοση βοήθειας δεν μπορεί να γίνει χωρίς την UNRWA», τόνισε ο Γάλλος πρεσβευτής στον ΟΗΕ Νικολά ντε Ριβιέρ, ζητώντας από το Ισραήλ να ακυρώσει τα σχέδιά του «να ποινικοποιήσει τις δραστηριότητες της υπηρεσίας και να κλείσει τα γραφεία της στην Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Η Αλγερία, μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας έπειτα από πρωτοβουλία της οποίας συγκλήθηκε η συνεδρίαση, υπενθύμισε ότι «οι ισραηλινές αρχές εδώ και χρόνια έχουν εκφράσει ξεκάθαρα την επιθυμία και τη βούλησή τους να εξαρθρώσουν την UNRWA».

Την Τρίτη ο Γκουτέρες είχε ανακοινώσει ότι προειδοποίησε με επιστολή τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για την ανθρωπιστική “καταστροφή” που θα προκαλούσε τυχόν υιοθέτηση νόμου που απαγορεύει την UNRWA, την οποία χαρακτήρισε “απαραίτητη” και “αναντικατάστατη”.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας Φιλίπ Λαζαρινί κατηγόρησε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας «υψηλόβαθμους Ισραηλινούς αξιωματούχους ότι έχουν αναγάγει σε σκοπό του πολέμου την εξάρθρωση της UNRWA»

«Ο νόμος για τον τερματισμό των δραστηριοτήτων μας είναι έτοιμος να υιοθετηθεί από την Κνεσέτ», τόνισε, καταγγέλλοντας μια παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύμφωνα με τον Παλαιστίνιο πρεσβευτή Ρίαντ Μάνσουρ, η UNRWA «είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στην ιστορία του ΟΗΕ».

Ωστόσο ο Ισραηλινός ομόλογός του Ντάνι Νταλόν εκτίμησε ότι «στη Λωρίδα της Γάζας η Χαμάς έχει διεισδύσει» στην UNRWA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

