Η Ρωσία παραπλανεί και στρατολογεί παραπλανώντας νεαρές Αφρικανές για την παραγωγή drones

Η Ρωσία στρατολογεί παραπλανητικά νεαρές γυναίκες από την Ουγκάντα, τη Ρουάντα, την Κένυα, το Νότιο Σουδάν, τη Σιέρα Λεόνε και τη Νιγηρία, καθώς και υπηκόους της Σρι Λάνκα, για να κατασκευάζει μη επανδρωμένα αεροσκάφη καμικάζι Shahed.

Στις νεαρές αφελείς Αφρικανές υπόσχονται καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας με δωρεάν πτήσεις και διαμονή σε ξενώνες, και στη συνέχεια μεταφέρονται στην Ειδική Οικονομική Ζώνη (ΕΟΖ) Alabuga του Ταταρστάν, όπου κατασκευάζονται τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη Shahed, ανέφερε το Associated Press (AP) σήμερα.

Το ρεπορτάζ του AP αναφέρει ότι περίπου 200 γυναίκες από τις προαναφερθείσες χώρες, κυρίως ηλικίας 18-22 ετών, εργάζονται επί του παρόντος στην παραγωγή drone στην Αλαμπούγκα (Alabuga).

Στην παραγωγή απασχολούνται επίσης σπουδαστές, ορισμένοι από τους οποίους είναι μόλις 16 ετών.

Αναφέρει επίσης την ιστορία μιας νεαρής Αφρικανής που, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε βρέθηκε παγιδευμένη στην Αλαμπούγκα. Πετώντας από την πατρίδα της, κατέγραψε το ταξίδι της σε φωτογραφίες που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μία από τις οποίες την υπέγραψε με τη λέξη «Ευρώπη». Τώρα που βρέθηκε στη βιομηχανία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, η νεαρή λέει ότι «καταριέται τη μέρα που άρχισε να συναρμολογεί αυτά τα πράγματα».

Οι εργαζόμενοι βρίσκονται υπό συνεχή βιντεοεπιτήρηση τόσο στον κοιτώνα όσο και στη δουλειά, οι βάρδιες είναι μεγάλες - 12 ώρες η καθεμία - και ο μισθός είναι σημαντικά χαμηλότερος από τον υποσχόμενο: 500 δολάρια αντί για 700. Η διοίκηση της επιχείρησης αποθαρρύνει τις γυναίκες να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, καθώς αντιμετωπίζουν προβλήματα πρόσληψης προσωπικού ακόμη και για ανειδίκευτες εργασίες.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, ο επικεφαλής του Ταταρστάν Ρουστάμ Μινιχάνοφ και ο γενικός διευθυντής της Αλαμπούγκα, Τιμούρ Σαγκιβαλέγεφ δεν απάντησαν στις ερωτήσεις του πρακτορείου ειδήσεων AP σχετικά με τις καταγγελίες των αφρικανών εργατριών. Οι περισσότερες από τις 22 χώρες των οποίων οι υπήκοοι εργάζονται στην Αλαμπούγκα είτε δεν απάντησαν είτε υποσχέθηκαν να «εξετάσουν το θέμα».

Με τη σειρά της, η Ραβίνα Σαμντασάνι, εκπρόσωπος του Γραφείου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, δήλωσε ότι οι ενέργειες της Ρωσίας «θα μπορούσαν ενδεχομένως να πληρούν τα κριτήρια της εμπορίας ανθρώπων», εάν τα κορίτσια στρατολογούνται με δόλο με σκοπό την εκμετάλλευση.

Τον Απρίλιο, η Αλαμπούγκα δέχθηκε επίθεση από ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, με αποτέλεσμα να τραυματισθούν έξι άνθρωποι , μεταξύ των οποίων δύο έφηβοι. Συνολικά τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έπληξαν την ειδική οικονομική ζώνη, προκαλώντας ζημιές σε δύο κτίρια ξενώνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

