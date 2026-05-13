Απογοητευμένη με τη στασιμότητα των διμερών σχέσεων με την Ουάσινγκτον εμφανίζεται η Μόσχα στη σκιά του πολέμου της Ουκρανίας.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι παρά τα πρώτα θετικά σημάδια στις σχέσεις ΗΠΑ-Ρωσίας υπό τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), στην πραγματικότητα «τίποτε δεν συμβαίνει», καθώς η ειρηνευτική διαδικασία για τον τερματισμό του πολέμου φαίνεται να έχει κολλήσει.

Μιλώντας σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι τα «καλά λόγια» για πιθανές συνεργασίες με τις ΗΠΑ δεν έχουν φέρει κανένα αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, καθώς «τίποτε δεν συμβαίνει στην πραγματική ζωή».

«Εκτός από αυτόν τον τακτικό διάλογο - ο οποίος είναι φυσιολογικός στις σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και χωρών - όλα τα άλλα ακολουθούν το μοτίβο που ξεκίνησε ο πρόεδρος Μπάιντεν», δήλωσε ειρωνικά ο Λαβρόφ, αναφερόμενος ειδικότερα στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν τρέφει ιδιαίτερη υπόληψη για τον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές, χαρακτηρίζοντάς τον «νυσταγμένο Τζο».

