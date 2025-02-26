Κρεμλίνο: Προετοιμαζόμαστε για νέες συνομιλίες μεταξύ Πούτιν - Τραμπ

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων μεταξύ της Ρωσίας και των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου να δοθεί συνέχεια στην επικοινωνία υψηλού επιπέδου που είχαν ο Βλαντιμίρ Πούτιν και ο Ντόναλντ Τραμπ.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ επανέλαβε ότι υπάρχει κατανόηση και ότι Τραμπ και Πούτιν θα πρέπει να συναντηθούν προσωπικά μετά από ενδελεχή προετοιμασία, αλλά επισήμανε ότι δεν υπάρχουν ακόμη λεπτομέρειες για το πότε και πού θα συμβεί αυτό.

Επισήμανε ότι οι δύο ηγέτες θα μπορούσαν να μιλήσουν ξανά τηλεφωνικά εάν χρειαστεί, αλλά δεν υπάρχουν τρέχοντα σχέδια για αυτό.

«Ετοιμάζονται επαφές σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων μέσω των υπουργείων Εξωτερικών», είπε ο Πεσκόφ, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Πεσκόφ αρνήθηκε να σχολιάσει τα όσα λέγονται για τη συμφωνία ορυκτών μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας ενώ κληθείς να σχολιάσει την επίσκεψη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή είπε:

«Εάν θα είναι (για την υπογραφή) της προαναφερθείσας συμφωνίας ή κάτι άλλο, θα το δούμε. Δεν έχουν υπάρξει ακόμη επίσημες δηλώσεις για αυτό το θέμα», είπε.

Πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο του σχεδίου συμφωνίας είπε στο Reuters την Τρίτη ότι δεν προσδιορίζει καμία εγγύηση ασφαλείας των ΗΠΑ ή συνεχή ροή όπλων, αλλά λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν η Ουκρανία να είναι «ελεύθερη, κυρίαρχη και ασφαλής».

Πηγή: skai.gr

