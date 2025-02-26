Σαγκάη: Έχασε 26.000 ευρώ για τον έρωτα που αποδείχτηκε... ΑΙ

Ένας άνδρας στη Σαγκάη έχασε περισσότερα από 26.000 ευρώ αφού παρασύρθηκε σε μια διαδικτυακή σχέση με μια φανταστική φίλη, η οποία δημιουργήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ανέφεραν τα κινεζικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποίησαν λογισμικό γενετικής τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν ρεαλιστικά βίντεο και φωτογραφίες μιας φανταστικής νεαρής γυναίκας, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Το θύμα μετέφερε σχεδόν 200.000 γιουάν (περίπου 26.250 ευρώ) στον τραπεζικό λογαριασμό της «φιλενάδας» του.

Οι απατεώνες είχαν χρησιμοποιήσει τα ψεύτικα βίντεο και τις φωτογραφίες για να τον πείσουν ότι η υποτιθέμενη γυναίκα χρειαζόταν χρήματα για να ξεκινήσει μια επιχείρηση και να βοηθήσει έναν συγγενή να πληρώσει τους ιατρικούς λογαριασμούς.

Δημιούργησαν ακόμη και πλαστές ιατρικές εκθέσεις και πλασματική ταυτότητα για να προσδώσουν αξιοπιστία στο σχέδιό τους.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από μια «ομάδα κακοποιών που έστελναν βίντεο και φωτογραφίες οι οποίες δημιουργήθηκαν από τεχνητή νοημοσύνη ή συνδύαζαν πολλαπλές εικόνες», ανέφερε το CCTV, επικαλούμενο αστυνομική έρευνα.

Το θύμα «δεν γνώρισε ποτέ προσωπικά» την υποτιθέμενη κοπέλα του, τόνισε το κανάλι.

Ένα βίντεο που κυκλοφόρησε από το CCTV δείχνει φωτογραφίες μιας γυναίκας σε διαφορετικές περιστάσεις, όπως ποζάροντας με μια παλέτα χρωμάτων ή σε έναν δρόμο μιας πόλης.

Η εμφάνιση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης ικανών να παράγουν πειστικές εικόνες, βίντεο και κείμενα προκαλεί ολοένα και πιο εξελιγμένες απάτες σε όλο τον κόσμο.

Νωρίτερα αυτό το μήνα, ο αμερικανικός γίγαντας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης Meta προειδοποίησε τους χρήστες να είναι επιφυλακτικοί με τις διαδικτυακές γνωριμίες, σημειώνοντας ότι οι απάτες με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης αυξάνονται.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

