Παρίσι: Άνδρας όρμησε με μαχαίρια σε αστυνομικούς και εξουδετερώθηκε

Ένας άνδρας, που έφερε μαχαίρια και επιχείρησε να επιτεθεί σε αστυνομικούς «χωρίς να πει ούτε λέξη», σκοτώθηκε από την αστυνομία το πρωί της Τετάρτης στην περιφέρεια του Παρισιού.

Ο ένας από τους αστυνομικούς χρησιμοποίησε ένα «πιστόλι ηλεκτρισμού» χωρίς όμως αποτέλεσμα, διευκρίνισε η αστυνομία.

Ένας άλλος αστυνομικός «έκανε τότε χρήση του όπλου του» τραυματίζοντας στο θώρακα τον άνδρα, ο οποίος κατέληξε παρά την επέμβαση των πρώτων βοηθειών, σύμφωνα πάντα με την ίδια πηγή.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Ντυνί, στο νομό Σηκουάνα-Σεν-Ντενί, βόρεια του Παρισιού.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

