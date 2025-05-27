Ο κορυφαίος αξιωματούχος του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ δήλωσε σήμερα ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας «δεν καλύπτονται πλέον από την αρχή της αυτοάμυνας» βάσει του διεθνούς δικαίου.

Μιλάμε για «μια εκδίωξη που είναι πολύ, πολύ αμφισβητήσιμη», δήλωσε ο Τουρκ στο αυστριακό ραδιόφωνο, αναφερόμενος στον αντίκτυπο του πολέμου στον άμαχο πληθυσμό.

«Αυτό που έχουμε δει τους τελευταίους μήνες δεν έχει καμιά σχέση με το σεβασμό στις θεμελιώδεις αρχές της ανθρωπιάς», δήλωσε ο Τούρκ, ο οποίος έχει τον τίτλο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. «Πραγματικά δεν μπορείς πια να βρεις λέξεις για να περιγράψεις αυτό που συμβαίνει».

Ιδιαίτερα οι φίλοι του Ισραήλ πρέπει να ασκήσουν μαζική διπλωματική πίεση στη χώρα για να αλλάξει τη συμπεριφορά της, τόνισε ο αυστριακός αξιωματούχος του ΟΗΕ.

