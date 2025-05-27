ΕΕ: Έρευνα κατά Pornhub, Stripchat, XNXX και XVIDEOS για παραβίαση του νόμου

Έρευνα κατά των Pornhub, Stripchat, XNXX και XVIDEOS ανοίγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς φέρεται να παραβίασαν τον κοινοτικό νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες (DSA).

Τον Οκτώβριο του 2024 η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι απέστειλε για δεύτερη φορά αιτήσεις παροχής πληροφοριών (RFI) στους παρόχους Pornhub, Stripchat και XVIDEOS στο πλαίσιο του νόμου.

Μεταξύ άλλων, η Επιτροπή ζήτησε από τους παρόχους να παράσχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τη διαφάνεια, καθώς η Επιτροπή υποπτεύεται ότι δεν διαθέτουν σαφείς και εύκολα κατανοητές πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές ελέγχου περιεχομένου που εφαρμόζουν. Αυτό καλύπτει πληροφορίες σχετικά με τις δικαστικές εντολές, τις ανακοινώσεις, τις διαδικασίες ελέγχου περιεχομένου, το εσωτερικό σύστημα χειρισμού καταγγελιών, καθώς και τα αυτοματοποιημένα μέσα στα οποία βασίζεται ο έλεγχος περιεχομένου.

Το πρώτο RFI επικεντρώθηκε σε πληροφορίες σχετικά με την προστασία των ανηλίκων, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τους μηχανισμούς διασφάλισης της ηλικίας, καθώς και στην ενίσχυση του παράνομου περιεχομένου, της έμφυλης βίας και στην εσωτερική οργάνωση των εταιρειών για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης.

