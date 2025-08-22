Λαβρόφ: «Ο Πούτιν θα συναντήσει τον Ζελένσκι όταν η ημερήσια διάταξη της συνόδου είναι έτοιμη»

Η Ρωσία συμφώνησε «να είναι ευέλικτη» σε σειρά θεμάτων που έθεσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη Σύνοδο της Αλάσκας δήλωσε την Πέμπτη στο δίκτυο ΝΒC ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ.
Δεν έχει σχεδιαστεί καμία συνάντηση μεταξύ του Πούτιν και του Ζελένσκι, αλλά ο πρόεδρος Πούτιν είναι έτοιμος να τον συναντήσει όταν η ατζέντα της συνόδου κορυφής είναι έτοιμη, και δεν είναι καθόλου έτοιμη ανέφερε χαρακτηριστικά ο Λαβρόφ.
«Ο πρόεδρος Πούτιν δήλωσε ξεκάθαρα ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί, υπό την προϋπόθεση ότι αυτή η συνάντηση θα έχει πραγματικά μια ατζέντα, μια προεδρική ατζέντα», δήλωσε ο Λαβρόφ. Υπονόησε ότι η Ουκρανία ήταν αυτή που εμπόδιζε την πρόοδο προς μια ειρηνευτική συμφωνία.
«Όταν παρουσιάστηκαν στον Ζελένσκι κάποιες αρχές, αναγκαίες για την ειρηνευτική διαδικασία, αυτός είπε ''όχι σε όλα''» υποστήριξε ο Ρώσος ΥΠΕΞ.
Νωρίτερα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι μια συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι θα μπορούσε να συζητηθεί μόνο εάν όλα τα ζητήματα που απαιτούν συζήτηση στο υψηλότερο επίπεδο είχαν διευθετηθεί εκ των προτέρων.
