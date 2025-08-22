Ο πρώην επικεφαλής της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια Κρίστοφ Χόισγκεν κάλεσε τη γερμανική κυβέρνηση να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος υπό το φως των δεινών στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε άρθρο για τον όμιλο ΜΜΕ RND που δημοσιεύεται σήμερα, ο Χόισγκεν λέει πως μια τέτοια κίνηση θα θεωρηθεί παγκοσμίως "ιδιαίτερα ισχυρή χειρονομία", δεδομένης της φήμης της Γερμανίας ως πιστής φίλης του Ισραήλ.

Ο επί μακρόν σύμβουλος της Γερμανίδας καγκελαρίου Άνγκελα Μέρκελ πρόσθεσε πως, ενώ η αναγνώριση δεν θα άλλαζε την κατάσταση επί του εδάφους βραχυπρόθεσμα, θα έστελνε ένα ισχυρό σήμα αλληλεγγύης με τον παλαιστινιακό λαό, αν η Γερμανία προσχωρούσε στα κράτη που αναγνωρίζουν ήδη την Παλαιστίνη.

Αρκετές χώρες, περιλαμβανομένης της Γαλλίας, του Καναδά και της Αυστραλίας, έχουν ανακοινώσει ότι σχεδιάζουν να αναγνωρίσουν παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Η γερμανική κυβέρνηση, ωστόσο, έχει πει κατ'επανάληψη ότι αυτό δεν συνιστά επιλογή προς το παρόν. Στα τέλη Ιουλίου, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφαν Κορνέλιους δήλωσε πως η αναγνώριση θεωρείται "ένα από τα τελικά βήματα" στον δρόμο προς μια λύση δύο κρατών, που προβλέπει ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος που θα συνυπάρχει ειρηνικά δίπλα στο Ισραήλ.

Ο Χόισγκεν προειδοποίησε ότι το Ισραήλ κινδυνεύει να γίνει "κράτος απαρτχάιντ". Είπε πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου απορρίπτει την ίδρυση παλαιστινιακού κράτους και υποστηρίζει την εποικιστική βία στη Δυτική Όχθη. "Όλες οι διπλωματικές προσπάθειες ώστε η ισραηλινή κυβέρνηση να υποχωρήσει ήταν μάταιες", είπε ο Χόισγκεν.

Ο ίδιος τόνισε πως η ασφάλεια του Ισραήλ είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος για τη Γερμανία. "Όμως η ασφάλεια του Ισραήλ απαιτεί επίσης η χώρα να μην κάνει εχθρούς ούτε να απομονωθεί παγκοσμίως μέσω υπέρμετρης στρατιωτικής βίας και παραβιάσεων του διεθνούς δικαίου".

Ο Νετανιάχου απορρίπτει μια λύση δύο κρατών, όπως και η παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Ένας αριθμός χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στην ανατολική και νοτιοανατολική Ευρώπη, αναγνώρισαν παλαιστινιακό κράτος πριν από χρόνια.

Πριν από περίπου έναν μήνα, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έγινε ο πρώτος ηγέτης μεγάλης δυτικής χώρας που ανακοίνωσε μια τέτοια κίνηση

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.