Την πρόθεση της Ρωσίας να καθίσει στο τραπέζι και να συζητήσει το σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, εξέφρασε με δηλώσεις του ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ.

Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας τόνισε, ωστόσο, ότι το σχέδιο έχει δοθεί στη Μόσχα μέσω ανεπίσημων διαύλων και ότι έχει διαφορές σε σύγκριση με τις αναφορές στα δυτικά διεθνή ΜΜΕ.

«Το έχουμε. Το λάβαμε μέσω ανεπίσημων διαύλων. Δεν μας εστάλη επίσημα. Ωστόσο ο πρόεδρος είπε ότι είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε το περιεχόμενό του, επειδή υπάρχουν ορισμένα ζητήματα που απαιτούν διευκρίνιση», τόνισε ο Σεργκέι Λαβρόφ. «Οι Αμερικανοί συνάδελφοί μας δεν μας έχουν δώσει, ακόμη, την εκδοχή για την οποία εικάζουν τα μέσα ενημέρωσης», πρόσθεσε ο Λαβρόφ.

«Όσοι ασχολούνται με αυτό το είδος διπλωματίας, σίγουρα δεν επιδιώκουν ευγενείς στόχους. Δεν το κρύβουν: Ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε πρόσφατα ότι το σχέδιο του Τραμπ είναι απαράδεκτο επειδή σημαίνει παράδοση στη Ρωσία. Εξέφρασε επίσης άλλες αντιρρήσεις, λέγοντας ότι όλα θα πρέπει να εξαρτώνται από την προθυμία της Ουκρανίας να τηρήσει τις συμφωνίες. Οι σοβαροί διπλωμάτες συζητούν τέτοια πράγματα κατ' ιδίαν, μέχρι να επιτευχθεί τελική συμφωνία», τόνισε ο επικεφαλής της της ρωσικής διπλωματίας.

Πηγή: skai.gr

