Συνετρίβη αεροπλάνο που μετέφερε επισιτιστική βοήθεια στο νότιο Σουδάν - 3 νεκροί

Αεροπλάνο που μετέφερε επισιτιστική βοήθεια για τη διεθνή φιλανθρωπική οργάνωση Samaritan's Purse συνετρίβη στην Πολιτεία Γιούνιτι του νότιου Σουδάν την Τρίτη, σκοτώνοντας και τα τρία μέλη του πληρώματος, δήλωσε αξιωματούχος της φιλανθρωπικής οργάνωσης.

Το αεροσκάφος, μετέφερε 2 τόνους προμηθειών από την πρωτεύουσα Τζούμπα σε ανθρώπους που είχαν εκτοπιστεί από τις πλημμύρες, δήλωσε στο Reuters ο αναπληρωτής διευθυντής της Samaritan's Purse στο Νότιο Σουδάν, Μπίκραμ Ράι.

«Η ομάδα μας έφτασε στο σημείο της συντριβής και με βαθιά θλίψη επιβεβαιώνω ότι και τα τρία μέλη του πληρώματος έχουν πεθάνει», δήλωσε ο Ράι.

Το αεροσκάφος συνετρίβη περίπου 20 χλμ. (12 μίλια) έξω από το αεροδρόμιο Leer στην πλούσια σε πετρέλαιο κομητεία Leer της Πολιτείας Γιούνιτι, κοντά στα σύνορα με το Σουδάν, περίπου στις 8 π.μ. (06:00 GMT).

