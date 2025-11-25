Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Διαστάσεις λαμβάνει η πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε εμπορικό πάρκο στο δυτικό Λονδίνο, με την πυροσβεστική υπηρεσία να κηρύσσει επίσημα το συμβάν ως «μείζον περιστατικό».

Η κατάσταση κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της πιθανής ύπαρξης πυροτεχνημάτων και φιαλών υγραερίου εντός του φλεγόμενου κτιρίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η φωτιά μαίνεται ανεξέλεγκτη σε ένα διώροφο κτίριο μικτής χρήσης (αποθήκη και κατάστημα λιανικής).

Λόγω του κινδύνου άμεσων εκρήξεων, δόθηκε εντολή σε όλους τους πυροσβέστες να αποσυρθούν από την «πρώτη γραμμή» και να επιχειρούν πλέον από μεγαλύτερη, ασφαλή απόσταση.

BREAKING: About 100 firefighters are tackling a fire which has broken out at a warehouse in Southall, west London, UK. pic.twitter.com/zgT5SR6FHn — World Source News (@Worldsource24) November 25, 2025

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης έχουν ενισχυθεί περαιτέρω. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 25 πυροσβεστικά οχήματα και περίπου 150 πυροσβέστες. Για την αντιμετώπιση της φωτιάς, η οποία έχει κυριεύσει περίπου τα τρία τέταρτα του κτιρίου, έχουν επιστρατευτεί τρία κλιμακοφόρα οχήματα, επιτρέποντας στα πληρώματα να κάνουν ρίψεις νερού από ύψος.

«Λόγω της πολύπλοκης φύσης του χώρου και του μεγέθους της πυρκαγιάς, αυτό θα είναι ένα παρατεταμένο περιστατικό με τα πληρώματα να συνεχίζουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας», εξήγησε εκπρόσωπος των αρχών.

Το τηλεφωνικό κέντρο της πυροσβεστικής δέχτηκε καταιγισμό κλήσεων, με περισσότερες από 60 αναφορές από πολίτες, ξεκινώντας από τις 08:55 το πρωί. Ο πυκνός καπνός παραμένει ορατός σε μεγάλο μέρος του δυτικού Λονδίνου. Οι αρχές απευθύνουν εκ νέου έκκληση στους κατοίκους της περιοχής να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα και τις πόρτες τους.

Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους έχει παραλύσει και οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή καθώς η πρόσβαση έχει αποκλειστεί για τη διευκόλυνση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν άγνωστα.

Πηγή: skai.gr

