Η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στην ειρηνευτική πρόταση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό της σχεδόν τετραετούς ρωσικής επίθεσης, σύμφωνα με όσα δήλωσε την Τρίτη στο CBS News ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ. Η συμφωνία, που διαμορφώνεται με τη μεσολάβηση της κυβέρνησης Τραμπ, βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο, με ορισμένες λεπτομέρειες να απομένουν πριν οριστικοποιηθεί.

Ο Αμερικανός αξιωματούχος και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, είπαν ότι έχει επιτευχθεί μια κοινή κατανόηση επί μιας πρότασης, με τις λεπτομέρειες να πρέπει ακόμη να καθοριστούν.

Ο Ουμέροφ εξέφρασε αισιοδοξία ότι ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μπορούσε να ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον πριν από το τέλος Νοεμβρίου για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία.

«Οι Ουκρανοί έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία», είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος στο CBS News. «Υπάρχουν μερικές δευτερεύουσες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν, αλλά έχουν συμφωνήσει στην ειρηνευτική συμφωνία.»

Η είδηση ήρθε την ώρα που ο υπουργός Στρατού των ΗΠΑ, Νταν Ντρίσκολ, βρισκόταν στο Αμπού Ντάμπι για να συναντηθεί με Ρώσους αξιωματούχους, όπως δήλωσαν στο CBS News δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι και δύο διπλωματικές πηγές. Πέμπτη πηγή με γνώση των συνομιλιών επιβεβαίωσε επίσης την παρουσία του Ντρίσκολ στην πρωτεύουσα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Δεν υπήρξε άμεση αντίδραση από τη Ρωσία σχετικά με όσα συμφωνήθηκαν στο Αμπού Ντάμπι.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια ενημέρωσης Τύπου νωρίτερα την Τρίτη, ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ είπε στους δημοσιογράφους ότι, παρόλο που η Ρωσία «εκτιμά τη στάση των ΗΠΑ, οι οποίες αναλαμβάνουν την πρωτοβουλία στην επίλυση της ουκρανικής σύγκρουσης», η Μόσχα «λειτουργεί επαγγελματικά, χωρίς να διαρρέει πληροφορίες πριν επιτευχθούν επίσημες συμφωνίες. Η Ρωσία αναμένει ότι οι ΗΠΑ θα την ενημερώσουν για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων με την Ουκρανία και την Ευρώπη στο άμεσο μέλλον.»

Ένας Αμερικανός στρατιωτικός αξιωματούχος στο Αμπού Ντάμπι είπε στο CBS News ότι ο Ντρίσκολ την Τρίτη διαπραγματευόταν επί ώρες με Ρώσους εκπροσώπους, μπαίνοντας και βγαίνοντας σε συναντήσεις όλη την ημέρα.

«Παραμένουμε πολύ αισιόδοξοι», είπε ο αξιωματούχος. «Ο υπουργός Ντρίσκολ είναι αισιόδοξος. Ελπίζουμε ότι σύντομα θα λάβουμε ανατροφοδότηση από τους Ρώσους. Η διαδικασία κινείται γρήγορα.»

Δεν είναι σαφές ποιοι άλλοι συμμετέχουν στην αμερικανική αντιπροσωπεία στο Αμπού Ντάμπι. Αμερικανός αξιωματούχος είπε ότι μια ουκρανική αντιπροσωπεία βρισκόταν επίσης εκεί και είχε έρθει σε επαφή με τον Ντρίσκολ και την ομάδα του.

Ο Ουμέροφ ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι οι διαπραγματευτές της χώρας είχαν «φτάσει σε μια κοινή κατανόηση για τους βασικούς όρους» μιας συμφωνίας που συζητήθηκε μεταξύ Αμερικανών, Ευρωπαίων και Ουκρανών αξιωματούχων στη Γενεύη το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Η εμφανής πρόοδος στο Αμπού Ντάμπι σημειώνεται εν μέσω της εντατικοποιημένης προσπάθειας του προέδρου Τραμπ να εξασφαλίσει μια κατάπαυση του πυρός στον σχεδόν τετραετή πόλεμο Ρωσίας–Ουκρανίας.

«Τώρα βασιζόμαστε στη στήριξη των Ευρωπαίων εταίρων μας στα επόμενα βήματα. Ανυπομονούμε να οργανώσουμε την επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ στην πρώτη κατάλληλη ημερομηνία τον Νοέμβριο, ώστε να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να κλειστεί η συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», ανέφερε ο Ουμέροφ στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή με γνώση των συνομιλιών είπε στο CBS News ότι ο Ντρίσκολ εργαζόταν στο Αμπού Ντάμπι πάνω σε μια αναθεωρημένη εκδοχή της πρότασης των 28 σημείωντου Λευκού Οίκου, έπειτα από τις διαπραγματεύσεις στη Γενεύη.

Το Σαββατοκύριακο, ο Ντρίσκολ, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του προέδρου Τζάρεντ Κούσνερ και διπλωμάτες από την Ουκρανία και ευρωπαϊκές χώρες συμμετείχαν σε συνομιλίες στη Γενεύη. Η συνάντηση του Ντρίσκολ με Ρώσους αξιωματούχους ακολούθησε επίσης μια επίσκεψή του στο Κίεβο την προηγούμενη εβδομάδα.



Πηγή: skai.gr

