Αρνητικό στο νέο ειρηνευτικό σχέδιο 19 σημείων για την Ουκρανία είναι το Κρεμλίνο. Το «μεταβατικό» ειρηνευτικό σχέδιο δεν αντανακλά τις συνομιλίες Πούτιν – Τραμπ επισημαίνεται σε όλους τους τόνους από Ρώσους αξιωματούχους, με τελευταίο και πιο σημαντικό τον Ρώσο υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.



Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε την Τρίτη ότι ένα τροποποιημένο ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία πρέπει να αντικατοπτρίζει το «πνεύμα και το γράμμα» μιας συμφωνίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της Αλάσκας.



Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στη Μόσχα, ο Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία χαιρέτισε μια αρχική έκδοση ενός ειρηνευτικού σχεδίου των ΗΠΑ για την Ουκρανία και περίμενε την τροποποιημένη «ενδιάμεση» έκδοση του σχεδίου, αφού η Ουάσινγκτον είχε συντονιστεί με την Ουκρανία και την Ευρώπη.



Είπε ότι η Μόσχα χαιρέτισε την αρχική έκδοση των 28 σημείων, αλλά διεμήνυσε ότι θα ήταν μια «εντελώς διαφορετική κατάσταση», εάν η τροποποιημένη έκδοση δεν αντικατοπτρίζει αυτά που είχαν συζητήσει ο Πούτιν και ο Τραμπ όταν συναντήθηκαν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

«Ελπίζω οι ΗΠΑ να ενημερώσουν τη Ρωσία όταν ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις τους με την Ευρώπη και την Ουκρανία στο εγγύς μέλλον» δήλωσε δηκτικά ο Λαβρόφ.

«Η Ευρώπη είχε ευκαιρίες να συμμετάσχει στην ουκρανική διευθέτηση, αλλά απέτυχε» υποστήριξε.



«Η Ρωσία ασχολείται με διπλωματία για την Ουκρανία, όχι με "φλυαρίες"... Η Δύση έχει επανειλημμένα ματαιώσει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην Ουκρανία. Η Ευρώπη έχει ''αποτύχει σε όλα'' στις ενέργειές της στην Ουκρανία από το 2014» πρόσθεσε.



Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί χρησιμοποιούν την Ουκρανία για να αποσπάσουν την προσοχή των πληθυσμών τους από την οικονομική κατάρρευση, ισχυρίστηκε ο Ρώσος επικεφαλής της διπλωματίας.

«Οι Ευρωπαίοι πολιτικοί διαρρέουν πληροφορίες για να υπονομεύσουν τη συμφωνία της Αλάσκας. Η ρωσική διπλωματία εργάζεται επαγγελματικά, δεν διαρρέει πληροφορίες πριν από τις επίσημες συμφωνίες».

«Η Ρωσία δεν έχει λάβει ακόμη το επικαιροποιημένο σχέδιο για την Ουκρανία. Αναμένουμε από τις ΗΠΑ να μοιραστούν το σχέδιό τους», τόνισε νωρίτερα την Τρίτη ο εκπρόσωπος του προέδρου της Ρωσίας Ντμίτρι Πεσκόφ.

«Προς το παρόν, το μόνο ουσιαστικό είναι το αμερικανικό σχέδιο, το σχέδιο (του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ. Πιστεύουμε ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει μια πολύ καλή βάση για διαπραγματεύσεις. Εξακολουθούμε να εμμένουμε σε αυτήν την άποψη», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ενδέχεται να επισκεφθεί τις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο με σκοπό τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, σύμφωνα με τον επικεφαλής της εθνικής ασφάλειας του Κιέβου.

«Ανυπομονούμε να οργανώσουμε μια επίσκεψη του προέδρου της Ουκρανίας στις ΗΠΑ το συντομότερο εφικτό τον Νοέμβριο, προκειμένου να ολοκληρωθούν τα τελικά βήματα και να επιτευχθεί συμφωνία με τον πρόεδρο Τραμπ», έγραψε ο Ρουστέμ Ουμέροφ σε ανάρτησή του στο Facebook.

Πηγή: skai.gr

