Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία παρακολουθεί στενά όλες τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο τελευταίος δήλωσε ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» από την τελευταία τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνομιλία της Πέμπτης ότι δεν πιστεύει ότι ο Πούτιν σκοπεύει να σταματήσει τον πόλεμο.
Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η Ρωσία αναμένει να συμφωνήσει σε μια ημερομηνία για έναν τρίτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, μετά τις αρχικές συνομιλίες τον Μάιο και τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Reuters.
