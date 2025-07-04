Το Κρεμλίνο δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία παρακολουθεί στενά όλες τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο τελευταίος δήλωσε ότι ήταν «πολύ απογοητευμένος» από την τελευταία τηλεφωνική του συνομιλία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε μετά τη συνομιλία της Πέμπτης ότι δεν πιστεύει ότι ο Πούτιν σκοπεύει να σταματήσει τον πόλεμο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι η Ρωσία αναμένει να συμφωνήσει σε μια ημερομηνία για έναν τρίτο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών με την Ουκρανία, μετά τις αρχικές συνομιλίες τον Μάιο και τον Ιούνιο, όπως μεταδίδει το Reuters.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.