Λαβρόφ: Έφτασε στη Βόρεια Κορέα για επίσημη επίσκεψη

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έφτασε σήμερα στη Βόρεια Κορέα, σε επίσημη επίσκεψη στη χώρα, σύμφωνα με ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, καθώς Μόσχα και Πιονγκγιάνγκ έχουν ενισχύσει σημαντικά τη συνεργασία τους, συμπεριλαμβανομένης της στρατιωτικής.

Ο Λαβρόφ έφτασε στο Ουονσάν, στις ακτές της Θάλασσας της Ιαπωνίας, όπου εγκαινιάστηκε μια τουριστική ζώνη από τις βορειοκορεατικές αρχές στα τέλη Ιουνίου, μετέδωσαν τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία TASS και Ria Novosti. Ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας είναι προγραμματισμένο να έχει συνομιλίες με τη Βορειοκορεάτισσα ομόλογό του, Τσόε Σον Χούι.

Η επίσκεψη αυτή έρχεται ενάμιση μήνα μετά από αυτήν του Ρώσου γραμματέα του Συμβουλίου Ασφαλείας Σεργκέι Σόιγκου στη βορειοκορεατική πρωτεύουσα, σηματοδοτώντας την πρώτη επέτειο μιας συμφωνίας αμοιβαίας άμυνας που υπέγραψαν οι δύο χώρες.

Η Μόσχα και η Πιονγκγιάνγκ έχουν ενισχύσει τη στρατιωτική τους συνεργασία τα τελευταία χρόνια, με τη Βόρεια Κορέα να παρέχει όπλα και στρατιώτες για να υποστηρίξει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Οι δύο χώρες υπέγραψαν πέρυσι συμφωνία αμοιβαίας άμυνας κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα.

Ένα απόσπασμα Βορειοκορεατών στρατιωτών συμμετείχε, στο πλευρό του ρωσικού στρατού, σε μάχες εναντίον των ουκρανικών δυνάμεων στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, ένα μικρό μέρος της οποίας είχαν καταλάβει ουκρανικές δυνάμεις μέχρι τον Απρίλιο του 2025.

Σε ένα άλλο πρόσφατο σημάδι προσέγγισης, η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας χορήγησε στη Nordwind Airlines άδεια να εκτελεί έως και δύο πτήσεις την εβδομάδα μεταξύ Μόσχας και Πιονγκγιάνγκ.

